Violento robo a empresaria e influencer argentina en Brasil

Una empresaria e influencer argentina sufrió un violento asalto en una de las zonas más exclusivas de Río de Janeiro, Brasil: para robarle su celular, un ladrón le apoyó un arma en el pecho, la golpeó y e incluso la mordió.

La víctima fue Florencia Sosa, de 29 años, gerenta de un grupo de empresas de salud en Catamarca y muy popular en Instagram, donde tiene 117 mil seguidores. “Pensé que se terminaba todo”, dijo.

El dramático relato de la empresaria: “Me agarró del cuello y me apoyó el arma en el pecho”

“Vine con amigos de vacaciones y anoche salimos a cenar a uno de los restaurantes más lindos de Río, en una de las zonas más exclusivas que es Leblón, sobre una calle mega transitada, iluminada. El restaurante explotaba de gente”, contó la joven en el inicio del relato.

Y continuó: “En cuestión de segundos, mientras bajábamos del Uber hacia el restaurante, yo quedé última para ingresar y ahí se me cruzó una moto. (El ladrón) Me puso contra la pared, me agarró del cuello y me apoyó el arma en el pecho, amenazándome, mientras me gritaba. Claramente quería mi celular”.

Sosa señaló que su primera reacción fue de resistencia: se aferró al teléfono. Y entonces el motochorro se puso más violento. “Me empieza a pegar de una manera brutal y me empieza a morder. Me mordió el brazo, me mordió acá (señalándose la espalda)”, narró la víctima en sus historias de Instagram.

“Quedé tirada en el piso, muerta de miedo y en estado de shock”

“Me agarra del pelo, me tira al piso, me vuelve a apuntar mirándome. Ahí realmente tuve mucho miedo y pensé que se terminaba todo”, describió la empresaria. Y contó que mientras duró la secuencia gritó “como una loca”, y que “toda la gente miraba”.

“Muchos salieron a los balcones y también desde el restaurante, pero nadie se podía involucrar porque el tipo estaba armado y, evidentemente, no estaba en sus cabales”, continuó la joven.

El ladrón finalmente escapó con el celular y Sosa narró que ella quedó “tirada en el piso, muerta de miedo, en estado de shock”.

“Es una pena que esto nos pase. Y digo ‘nos pase’ porque en Argentina también sucede. Miren que yo viajo mucho, eh, y he estado en los países más peligrosos, más pobres, con gobiernos corruptos. Y no creo que pase por eso: es una cuestión de educación, de valores. Me duele tener que vivirlo y contarlo”, sostuvo la joven en el final del relato.

Quién es la empresaria e influencer argentina que sufrió un violento robo en Río de Janeiro

Florencia Sosa se desempeña como gerenta general del Grupo de Empresas ECA y Minerva Farmacias, en San Fernando del Valle de Catamarca. También es presidenta de la Cámara de Propietarios de Farmacias de su provincia natal y titular de la Fundación Ayudanos a Ayudar.

Es licenciada en Administración de Empresas y contadora pública de la Universidad Católica de Córdoba. Además, cuenta con un posgrado en Mando & Business Intelligence en la Universidad de Belgrano, más un máster en Finanzas y Women’s Leadership Program en la Universidad de Yale.

Su hobbie son las redes sociales, fundamentalmente Instagram, donde suele crear contenido lifestyle y compartir imágenes e historias de sus viajes por diferentes partes del mundo.