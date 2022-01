Suspenden y reprograman eventos debido a las tormentas

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó que, por el mal clima imperante, se suspenden las funciones gratuitas de cine que se habían programado para este jueves, desde las 18, en el Centro Cultural Don Bosco, ubicado en calle Don Bosco 1886.

Próximamente se informará para qué día será reprogramada la actividad.

“La noche de las ideas 2022”: los eventos programados para este jueves se realizarán el viernes, debido al mal clima

Las actividades culturales gratuitas que fueron anunciadas para este jueves, en el marco del evento mundial “La noche de las ideas 2022”, que se iban a realizar a partir de las 19, en la Casa Museo de la Ciudad, ubicada en Salta 532, fueron reprogramadas para el viernes, en el mismo horario y lugar.

De manera paralela, también este viernes, en el Teatro Municipal “Rosita Ávila”, ubicado en Las Piedras 1.550, se proyectarán tres documentales y una película, como parte de la propuesta realizada por la Embajada de Francia en nuestro país.

De esta manera, este viernes, el evento se desarrollará de la siguiente manera:

Casa Museo De la Ciudad (Ex casa Sucar - Salta 532)

A las 19 será la apertura oficial de “La noche de las ideas 2022”.

A partir de las 19.15, se proyectará el video “Memorias y patrimonios en pugna”, con la participación de los disertantes Daniel Campi y Gracia Dorel-Ferré.

Luego, a las 20.10, está prevista la conferencia “Entre lo no común y lo local dos décadas de arqueología forense en Tucumán (Pozo de Vargas, Argentina)”, con las disertaciones de Víctor Ataliva y Ruy D. Zurita, integrantes del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT).

Más tarde, a las 21, los músicos tucumanos Nancy Pedro y Ariel Alberto presentarán el espectáculo “Flores para Violeta”, en homenaje a la reconocida artista Violeta Parra.

En tanto, desde las 23, la artista y licenciada en Artes, Ce Luján, realizará una performance que propone una interacción con el público presente, bajo la consigna “reconstruir lo común”.

El cierre de las actividades en la Casa Museo de la Ciudad tendrá lugar las 23.30, con la exposición “Confluencias Analógicas”, a cargo del artista local Gustavo Escalante, quien mostrará técnicas de plegado de papeles y origami en distintas escalas, relacionadas con la filosofía oriental.

Teatro Municipal “Rosita Ávila” (Las Piedras 1.550)

A las 19, se podrá ver “Les nouveaux modernes”, un documental de 2016 creado por Violeta Ramírez, que propone una reflexión sobre el modo de vida consumista y la incomodidad que ello provoca en la gente. El documental, realizado en el marco de una investigación antropológica, se adentra en las experiencias singulares de una decena de personas.

Luego, a las 19.50, se proyectará el documental “Système K” (2017), de Renaud Barret, que trata sobre la vibrante escena de arte callejero de Kinshasa (República Democrática del Congo) y de un grupo de personas que llevan apasionadamente sus mensajes políticos a las calles, con la ayuda de humo, sangre, cera, residuos plásticos, música y sus propios cuerpos.

La tercera función comenzará a las 21.30, con la proyección del documental “Braguino”, de 2017, dirigido por Clément Cogitore. La producción audiovisual relata la historia de Los Braguine y los Kiline, las únicas dos familias que viven en Braguino, un pueblo ubicado en la mitad de la taiga siberiana, a 450 millas del pueblo más cercano, donde no llega ninguna carretera. El único modo de alcanzar Braguino es un largo viaje por el río Lenissei, primero en barco, después en helicóptero. Autosuficientes, ambas familias viven según sus propias normas y principios, y se niegan a relacionarse. En el río se asienta una isla en la que se está construyendo otra comunidad: la de los niños. Libres, impredecibles, salvajes. El cierre de las actividades de este viernes tendrá lugar a partir de las 22.25, cuando se podrá ver el film “Petite fille (Una niña)”, del año 2020, dirigida por Sébastien Ligshitz.

La historia relata la lucha incansable de una familia contra un entorno hostil que hace difícil de sobrellevar la niñez de Sasha, quien nació varón y sueña con ser una niña cuando crezca. La infancia de Sasha transita mientras juega, asiste a clases de ballet y visita a un terapeuta especializado en identidades de género; y la escuela, donde no se le permite vestirse como niña y es obligada a usar ropa de niños. El film muestra cómo Sasha no entiende por qué los adultos lo hacen todo tan complicado, y no la dejan simplemente ser ella.

Las actividades de este viernes en la Casa Museo de la Ciudad y en el Teatro “Rosita Ávila” tendrán entrada libre y gratuita y será obligatorio presentar el pase sanitario (certificado de esquema de vacunación completo contra el coronavirus).

Un evento global

“La noche de las ideas” se celebra cada año, en el mes de enero, con la participación de más de un centenar de países y promueve el intercambio de ideas entre estados, culturas, disciplinas y generaciones, con encuentro, conferencias, foros, mesas de debate, proyecciones, espectáculos musicales, muestras de arte y talleres.

En esta oportunidad, el evento fue organizado por el Ministerio de Europa y Relaciones Exteriores de Francia y la Embajada del país galo en Argentina, con la coordinación general de las Alianzas Francesas de Argentina, el Centro Franco Argentino, la Universidad de Buenos Aires y la Fundación Medifé; con actividades simultáneas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, Rosario, Santa Fe, Ushuaia y San Miguel de Tucumán.