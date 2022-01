El dólar libre marcó otro récord en este jueves

Después de tocar un récord de $223,50 al mediodía, el dólar libre acotó el alza a 1,50 peso, para cerrar a $222,50 para la venta. La divisa informal mantiene una brecha cambiaria de 112,4% respecto del dólar mayorista.

En lo que va de enero, el dólar libre gana 14,50 pesos o 7%, muy por encima de la tasa de inflación, que se prevé estará cerca del 4% a lo largo del primer mes del año.

Las cotizaciones bursátiles del dólar también sostienen la tónica alcista. A las 16:10 horas, el “contado con liquidación” a través del Bonar 2030 (AL30C) se pacta a $232,25, mientras que a través del Global 2030 (GD30C) alcanzaba los $233,92, luego de negociarse a un máximo nominal de 236 pesos a las 12:50. El dólar MEP con el AL30D se transa a 223,68 pesos.

En la plaza interbancaria el dólar avanzó siete centavos, a 104,77 pesos

“La posición de Argentina es tan crítica en materia de reservas, presiones cambiarias y desequilibrios macroeconómicos que si no ajusta por las buenas o en el marco de un acuerdo con el FMI, se ajustará por las malas con una crisis cambiaria y con más inflación”, dijo el economista Federico Furiase.

“Los dólares financieros son el dólar que se paga en la transacción y es el resultado de una oferta y una demanda”, añadió Furiase y estimó que “si no tuviésemos ‘cepo’ el dólar oficial se acercaría bastante a ese dólar financiero”.

El Gobierno estaría cerca de firmar un principio de acuerdo con el Fondo previo al vencimiento de este viernes 28, dado que habría un avance en la negociación en el plano fiscal. Se especula con que los vencimientos de los próximos días podrían ser refinanciados en el marco de un nuevo programa.

Pero aún no está confirmado si Argentina realizará los pagos correspondientes. No abonar los compromisos con el FMI no significa entrar en default propiamente dicho, aunque sí tendrá consecuencias en el desarrollo de una negociación trabada y también en las finanzas del sector privado.

El pasado martes, la subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath, afirmó que se estaba trabajando muy de cerca con las autoridades argentinas para elaborar un programa que sea sólido y creíble y que aborde los desequilibrios que tiene Argentina. También el Fondo elevó a 3% la proyección de crecimiento de la economía argentina en 2022, en un contexto mundial de tasas más elevadas e inflación.

El economista Gustavo Ber afirmó que “con un ritmo en la regulación del crawling-peg que muestra idas y vueltas, la atención se centra en el saldo diario de las intervenciones a raíz de la actual posición de reservas netas líquidas, de ahí la expectativa - y urgencia - que despierta un acuerdo con el FMI a corto plazo. La inquietud de los operadores continúa viéndose reflejada en la marcha alcista de los dólares financieros y libres, todos convergiendo hacia los $220, con una elevada ‘brecha’ cuya evolución quedará rehén del entendimiento con el organismo en busca de estabilizar la dinámica de ‘más pesos, menos dólares’ vigente”.

El Banco Central debió desprenderse de unos USD 100 millones este jueves por su participación en el segmento de contado (spot). La entidad pasó a registrar un saldo neto negativo en enero por sus intervenciones. Las reservas internacionales disminuyeron USD 80 millones el miércoles y terminaron ubicándose en los 38.872 millones de dólares.

Nueva colocación de deuda en pesos

El Ministerio de Economía realizó este jueves la segunda licitación de deuda en pesos del año, para captar unos $240.000 millones para refinanciar vencimientos. Así espera cerrar el mes de enero con un colchón financiero para no tener que emitir moneda en momentos de presión sobre el tipo de cambio.

La Secretaría de Finanzas colocó dos LELITE de corto plazo (exclusivas para Fondos Comunes de Inversión), tres LEDES con vencimientos en mayo, junio y julio, una LECER a enero de 2023, y un BONCER a julio de 2024.