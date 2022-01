El bailarín tucumano Agustín Reyes podrá estudiar en Nueva York

El gobernador, Osvaldo Jaldo, recibió en Casa de Gobierno al bailarín de danzas clásicas, Agustín Reyes, un tucumano quien ganó una beca de estudios en una academia de baile, en Estados Unidos.

“Tengo la oportunidad de entrar a una escuela de Estados Unidos, en Nueva York, con una beca de cuatro años. Esto me permitirá poder profundizar mis técnicas baile y aprender mucho más” dijo el bailarín. Y agregó: “Considero que es una gran oportunidad para mi carrera y así poder representar a Tucumán y a mi país”.

Asimismo, sostuvo que “el gobernador Jaldo me dio su apoyo para este viaje y poder afrontarlo. Me dijo que la Provincia se hará cargo de los pasajes para que pueda llegar. Esta ayuda me deja más tranquilo y agradecido porque me hace sentir apoyado por mi provincia”.

En la oportunidad el primer mandatario, quien estuvo acompañado por el subsecretario General de la Gobernación, Pedro Sandilli, le concedió, en nombre del gobierno Provincial un aporte económico para poder afrontar algunos gastos del viaje.

Reyes contó que "hace más de un año que vengo buscando la manera de conseguir los medios para poder llegar ya que la beca solo abarca las clases". Rosa Reyes, la mamá de Agustín también se mostró agradecida por el recibimiento y feliz de que su hijo ahora tenga los medios para poder viajar.