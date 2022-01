Diosdado Cabello volvió a criticar a Alberto Fernández

Diosdado Cabello chicaneó a Alberto Fernández por el reclamo que hizo la Argentina ante la ONU, donde exigió que Nicolás Maduro investigue las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos.

“El presidente Fernández exigió en la ONU respeto a los Derechos Humanos en Venezuela. Ay, Dios. Cuando uno ve esas cosas… ¿El Fondo Monetario Internacional presiona mucho? ¿El Banco Mundial presiona mucho, Presidente?”, dijo con ironía el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

También a Macri

Por medio de su programa de televisión llamado “Con el mazo dando”, el protagonista también criticó a Mauricio Macri: “A lo mejor, lo que hizo Macri con los Derechos Humanos de los argentinos tendría muchas preocupaciones de Argentina. Digo yo, no sé”.

“Pero como no me puedo meter en los asuntos internos de ningún país, solo hago un comentario sano, porque a veces las buenas intenciones dejan sospecha”, lanzó el ex vicepresidente venezolano.

No es la primera vez que el integrante de la dictadura venezolana critica a Alberto Fernández. En diciembre de 2020, en dos oportunidades, Cabello lo calificó de ser una persona “tibia” al permitir que Milagro Sala continuara encarcelada tras un año de gobierno kirchnerista.

Fuente: Nexofin