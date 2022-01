Cambios en ElTrece: cómo serán sus tardes

ElTrece está preparando nuevas propuestas para renovar su grilla de programación. De esta manera, el canal de Constitución realizará algunos cambios para presentar un contenido diferente, con el objetivo de entretener a los televidentes durante este verano.

En primer lugar, dos programas se despedirán de la emisora para dar lugar a nuevas producciones. El periodista Ángel de Brito confirmó la noticia en su cuenta oficial de Twitter. “Este miércoles terminan las grabaciones de ‘Match game’ y también termina ‘Hogar dulce hogar’. Dos ciclos que no funcionaron lamentablemente”.

Cabe recordar que el ciclo Match game comenzó el 13 de septiembre con el debut como conductor del humorista Agustín “Soy Rada” Aristarán. El programa de entretenimiento y juegos para toda la familia se emite en la franja de 14.30 a 15.45. Mientras que el reality de decoración, remodelación y reciclaje Hogar dulce hogar se estrenó el pasado 6 de diciembre, con la conducción de María Eugenia Tobal en la franja de 15.45 a 17.

Vuelve Doman al Trece

Fabián Doman fue el elegido para estar al frente de un nuevo programa, llamado Momento D, en las tardes del canal a partir de febrero. “Este verano en ElTrece vamos a vivir un momento diferente, será un momento de informarse, de pensar, de debatir. Un momento distinto para tus tardes, un momento de diversión para pasarla bien en familia”, asegura el periodista en el video promocional.

“Va a ser un mix entre Nosotros a la mañana e Intratables”, había asegurado sobre este nuevo desafío en su carrera. “Yo con El Trece y con (la productora) Kuarzo tenía una deuda. Ellos me llamaron en diciembre, lo que nos ha sorprendido es que se mantuviera en reserva. Conversamos durante un mes, inclusive tuvimos reuniones públicas y nadie nos vio. Ellos preferían que volviera al canal, lo cual a mí me parecía muy interesante, y yo quería volver a trabajar un canal que me trató muy bien y que me fue muy bien”.

A finales de junio del año pasado, Doman sorprendió a la audiencia de Intratables al anunciar que dejaba tanto el programa de América como su ciclo radial en La Red para asumir como director institucional de Edenor. Mas tarde, anunció su candidatura a la presidencia de Independiente, el club de sus amores, en un frente que lidera junto al intendente de Lanús, Nestor Grindetti y al periodista Juan Marconi.

Además, se sumarán a la emisora Adrián Pallares y Rodrigo Lussich con un ciclo de espectáculos que se llamará Socios del espectáculo. La dupla ya se reunió con el director de Programación del canal de Constitución, Adrián Suar, y el gerente de Programación, Pablo Codevilla, para ultimar los detalles de esta producción. Y ya se supo que las periodistas Paula Varela y Karina Iavícoli, con las que ambos estuvieron trabajando en los últimos meses, también formarán parte del proyecto.

Lo cierto es que, si bien todavía no se han dado a conocer los detalles, el ciclo debutaría a fines de febrero, aunque la fecha todavía no está definida. Y ocuparía la franja horaria que va desde las 11 hasta las 13, que dejó libre Los ángeles de la mañana, el programa que condujo Ángel de Brito hasta el 31 de diciembre. Cabe recordar que, por estos días, la emisora extendió el horario de Nosotros a la mañana y reeditó la clásica serie El Zorro para cubrir ese espacio.

Por otra parte, Pallares y Lussich tienen previsto sumar a dos profesionales más al panel, pero la elección de los mismos estaría a cargo del canal. Y el ciclo tendrá los populares segmentos que ellos ya hacían en Intrusos: Los Escandalones y Las Bombas, formatos que les permiten presentar las noticias del mundo del espectáculo de una manera totalmente descontracturada. El objetivo, en definitiva, será que los televidentes se diviertan mientras se enteran de todo lo que pasa en el mundo de la farándula.

Fuente: TELESHOW