Argentina, uno de los países con menos vuelos por habitante

En nuestro país la cantidad de viajes en avión por habitante es la cuarta parte que la de Colombia y Chile. El dato surge de un informe elaborado por la organización Argentina en Datos que analizó el tamaño del mercado aéreo de cabotaje en cinco países: Perú, Colombia, Brasil, Chile y Argentina. Nuestra nación quedó en el último puesto con 4.516.000 pasajeros transportados en una población de 45.376.760 habitantes, lo que da 0,10 vuelos por persona.

El primer lugar fue para Colombia, país en el que volaron 20.898.258 individuos de una población de 50.882.880 personas, lo que es igual a 0,41 viajes por habitante, seguido por Chile en donde viajaron 7.881.868 pasajeros con una población de 19.116.210 individuos, lo que generó 0,41 viajes por persona, la misma cifra que Colombia.

En ese sentido, el economista Lucas Sartorio recalcó, mediante su cuenta de Twitter, que Argentina es «un país mucho más extenso territorialmente que Chile, Colombia y Perú» y además agregó que «tenemos la mitad de los vuelos por habitante que Perú y un cuarto de los que tienen Venezuela y Chile». Por último, subrayó que Argentina «tiene más PBI per cápita que Colombia y Perú».

En Argentina, la cantidad de viajes en avión por habitante es la cuarta parte que la de Colombia y Chile.

Fuente: @FACVE_ARG pic.twitter.com/DyqXnkgVaK — Argentina en Datos (@arg_endatos) January 25, 2022

Aerolíneas Argentinas: paros, demoras y cancelaciones

En lo que va del 2022 Aerolíneas Argentinas ya llevó a cabo un paro, que tal como informó El Intransigente, tuvo lugar el 3 de enero pasado. Para esa fecha, el titular de la empresa, Pablo Ceriani anunció, mediante su cuenta de Twitter, que «nuestras operaciones pueden sufrir demoras, modificaciones y/o cancelaciones» y agregó que «la nueva ola de contagios, afecta también al personal» de la firma áerea.

Tan solo siete días después, el 10 de enero, la compañía comunicó que al día siguiente, martes 11, se llevaría adelante una medida de fuerza que estaría a cargo de los controladores aéreos. Finalmente, no se concretó, ya que, se dictó la conciliación obligatoria a fin de evitar más demoras y cancelaciones en los vuelos.

Si bien el paro no se llevó a cabo, el 10 de enero Aerolíneas Argentinas canceló siete vuelos por no tener personal que reemplazara a los trabajadores que se habían contagiado coronavirus o que eran contactos estrechos de alguien que tenía la enfermedad. Por lo tanto, más allá de que no se realizó la medida de fuerza, las demoras y las cancelaciones en los vuelos existieron igual.

Igual que en 2020: ¿se repite la historia?

En 2020, cuando comenzó la pandemia, cientos de vuelos fueron cancelados y reprogramados en Argentina como consecuencia de la cuarentena que dictó el Gobierno el 20 de marzo. No obstante, el sector aéreo, con medidas de cuidado, buscó ponerse en marcha de nuevo, pero en noviembre pasado 30 viajes se cancelaron debido a que los empleados se encontraban infectados de Covid-19.

Adiós a las empresas de vuelos low cost en Argentina

La gestión de Alberto Fernández, mediante el Ministerio de Transporte y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), anunció el 14 de diciembre del 2021 que se cerraría el aeropuerto de El Palomar, que contenía a las aerolíneas low cost Flybondi y Jetsmart. Es así como, a través del Boletín Oficial, se precisó que el aeropuerto volvería a funcionar como una base militar.

¿Qué consecuencias trajo el cierre?

El Palomar «era el único aeropuerto inclusivo del país, al que se podía acceder en tren», explicó Norberto Dupesso, periodista acreditado en el Aeropuerto de Ezeiza, en su cuenta de Twitter y remarcó que «los más perjudicados han sido los vecinos de Morón y partidos del oeste bonaerense». Además añadió que «el costo del traslado a Aeroparque y Ezeiza es significativamente mayor», si hay que hacer escalas.

Unos días más tarde, el 25 de diciembre, el Gobierno comunicó, también a través del Boletín Oficial, la fijación de tarifas mínimas y máximas para los vuelos de cabotaje, lo que implicó un golpe a las low cost que se caracterizan por sus ofrecer viajes a costos accesibles. En consecuencia, Dupesso arremetió contra el Frente de Todos y lo acusó de establecer «tasas aeroportuarias onerosas, las cuales se trasladan al costo del pasaje e impiden la compra en cuotas de pasajes a destinos limítrofes».

Fuente: El Intransigente