Llega a las plataformas "Simeone Vivir Partido a Partido"

El fútbol no para de nutrirle contenido a las plataformas de streaming. Un día después del estreno de Neymar: El caos perfecto, llega otra docuserie. Este miércoles, Amazon Prime Video estrena Simeone: Vivir partido a partido, que se mete en la intimidad personal y profesional del ídolo y actual DT del Atlético Madrid.

Simeone se suma a Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos o Zlatan Ibrahimovic, algunos de los futbolistas que ya llevaron su vida a la pantalla chica. El caso de El Cholo sorprende, ya que siempre cultivó un perfil bajo más allá de la cancha.

"Estoy contento de estar acá y de haber hecho este recorrido que se verá en el documental. Le quiero agradecer a mi mujer, que estuvo en todos los detalles para que todo saliera bien", dijo en el evento de presentación el ex volante de la Selección argentina, recordando el rol de su esposa Carla Pereyra.

"Nunca me quise desnudar por completo, pero empecé a entender que estoy más grande y que hay que contar cómo se llegó a este momento”, reveló, justificando la producción de la serie.

“Hay que saber que para alcanzar el éxito hubo un camino muy largo como persona, futbolista y entrenador, y todo se explica con mucha claridad", agregó Simeone, que antes de la conferencia de prensa respondió preguntas de su amigo Gustavo López, compañero suyo en la Selección, y actual comentarista en la televisión española.

La vida del Cholo y al amor por el Aleti

A lo largo de seis episodios de 40 minutos cada uno, la docuserie recorre la historia de Simeone desde que comenzó en las inferiores de Vélez hasta su actualidad como entrenador.

El Cholo se abre para hablar de su juventud y de esos primeros consejos que recibió de su padre cuando arrancaba como futbolista; y muestra su propia faceta de padre sensible, al confesar que lloró cuando Giovanni emigró a Europa para jugar en Europa.

El delantero que se formó en las inferiores de River también participa de las secuencias más íntimas del documental junto a los otros cuatro hijos de Diego Pablo, que aportó mucho material de archivo familiar.

Claro que se tuvo acceso al vestuario del Aleti, más precisamente a las charlas técnicas con su equipo de trabajo durante la temporada 2020/21, liga donde el colchonero se consagró campeón.

La producción también refleja el amor del Cholo por el club rojiblanco desde que llegó como futbolista en 1994: se identificación inmediata con el público, la confianza que se ganó con sus compañeros y cómo se convirtió en el capitán y líder del plantel campeón de la liga 95-96. Años después llegaría su exitosa vuelta al club como DT.

"El Atlético ha sido mi vida: lo que sucedió como jugador y también como entrenador me hizo crecer. Me fui, volví y actualmente me sigue pasando que se me exige reivindicarme cada día y eso me encanta", dijo el ex DT de Racing y River en la conferencia de presentación.

"Son muchos años: tres como jugador, luego otros dos y medio, ahora diez. Casi mi vida está puesta en el Atlético. Pero algún día me tendré que ir, todo empieza y termina. Ojalá que sea con una elección de todos, justa y buena, y la mejor para las dos partes", añadió el Cholo.

Amigos, rivales y colegas

López, que jugó más de diez años en el fútbol español -en Zaragoza, Celta de Vigo y Cádiz-, es quien habla con las estrellas del mundo del fútbol que aparecen en el documental.

Por esta producción pasan grandes referentes del deporte, compañeros y rivales del Cholo jugador y DT, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Sergio Ramos, Ronaldo Nazario, Pep Guardiola, José Mourinho y Javier Zanetti, entre otros.

"Toda la gente que está en el documental es la que me ha hecho ser la persona que soy. Me pone feliz de que hayan estado porque me hicieron crecer y me estimularon la creatividad como entrenador para competir mejor. Son los que traducen un poco lo que me tocó vivir en todos estos años", dijo el Cholo.

