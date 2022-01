Luis Ventura regresó a Intrusos después de 8 años

El programa Intrusos (América) se renovó con la llegada de Florencia De La V como conductora de esta nueva etapa que arrancó el lunes 24, tras la salida de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Las panelistas Virginia Gallardo y Maite Peñoñori quedaron de la temporada anterior y se sumaron Augusto Tartufoli, Lucas Bertero y Marcela Tauro, una histórica integrante del ciclo de espectáculos.

Este martes, Tauro estuvo ausente porque se sintió mal luego de darse la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Entonces la producción debió buscar a un reemplazante urgente para la emisión de hoy. “Este nuevo Intrusos 2022 no podía recibir a cualquiera. Tenía que venir alguien que conozca la mesa, que sea excelente periodista, que cuide la mesa. La Tauro es difícil de reemplazar. Y dije: ‘Para mí tiene que ser Luis Ventura, me tienen que buscar a Luis Ventura’. Se lo encargué a la producción”, dijo Florencia en el arranque del ciclo.

De manera inmediata, una cámara enfocó al conductor de Secretos Verdaderos entrando al canal para sumarse a la mesa de los panelistas. Con un traje azul y zapatillas rojas, entró al estudio de América. Fue un momento súper especial ya que el periodista dejó de formar parte del equipo en 2014, más allá de que estuvo como invitado en la temporada que llevaron adelante la dupla de Pallares y Lusicch que ahora se preparan para debutar en la pantalla de El Trece.

El ida y vuelta con la conductora

“Bienvenido a la Argentina, Luisito Ventura. ¿Cómo te sentís?”, le preguntó Flor. “Raro... me hisoparon y vine. Desde el 2014 que no estoy acá. Pasaron ocho años... ¿Qué pasó con la Tauro?”, le dijo Luis. “Ella tiene fiebre. Pero me encanta que estés acá. Me encanta recrear ese Intrusos”, señaló la conductora. El periodista fue recibido por aplausos y por mucho cariño de parte de todo el equipo de panelistas.

“Siento mucha emoción, es como volver a la casita de los viejos”, reveló Ventura, muy contento. “Intrusos marcó un estilo, diferente de hacer periodismo de espectáculos”, explicó. “Fue como un quiste que se metió en el espectáculo, nosotros íbamos a cubrir un estreno e íbamos caracterizados como los personajes que íbamos a entrevistar, estando disfrazados”, recordó.

Además, contó varios anécdotas, como una pelea entre dos periodistas que integraron el panel: “El locutor llamaba a Marcela Coronel y Viviana Canosa y no salía ninguna de las dos al estudio. Jorge (Rial) pensó que se habían desmayado. Cuando las fue a buscar estaban discutiendo atrás del escenario”.

Luego, Ventura se refirió a una pelea que vivió con la conductora cuando fue hasta el canal, furiosa y pedía entrar al estudio del programa. “Florencia estaba enojadísima. Me decían que quería romper todo. Yo les decía que la hicieran pasar. No sabía que estabas enojada con nosotros, pensamos que era por otro quilombo”, explicó entre risas. Por último, cuando le preguntaron si había perdido muchos amigos por su trabajo, Luis le respondió: “El periodismo no tiene amigos. A mis amigos los cuido. Hay gente que te cuenta las cosas para que las cuentes”.

Fuente: TELESHOW