Masterchef suspendió las grabaciones: el motivo

Dos semanas atrás se confirmaron los contagios de coronavirus de Joaquín Levinton, Denise Dumas y María del Cerro, lo que obligó a la producción de MasterChef Celebrity 3 (Telefe) a salir a buscar reemplazos de cada uno de ellos para continuar con el programa. Pero ahora, la gran cantidad de infectados volvió a sorprender a la “cocina” del reality y las grabaciones debieron ser suspendidas.

En las últimas horas, en tanto, se contagiaron otros cinco famosos, pero también buena parte del equipo de producción del programa culinario que cuenta con los destacados chefs Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular como jurado y con Santiago del Moro en la conducción.

Luisa Albinoni, Vicky Braier -más conocida como Juariu-, Paula La Peque Pareto, Ernestina Pais -que había reemplazado al cantante de Turf- y Malena Guinzburg estarían cursando la enfermedad y debieron aislarse en sus hogares. Hasta el momento ya hay grabados al menos diez programas, por lo que la continuidad del programa estaría asegurada por las próximas dos semanas.

Los reemplazos

Luego de confirmarse el positivo por coronavirus de Denise Dumas, Barbie Vélez fue la encargada de cuidarle el lugar mientras se recupera de la enfermedad. En tanto, Ernestina Pais hace lo mismo con Joaquín Levinton, quien hace unas semanas informó que había dado positivo. “Hoy me toca un desafío mega difícil en Masterchef, pero voy a darlo todo para salvar a mi bro, Joaquín, y que no me mate cuando vuelva”, había anunciado ella en su cuenta de Instagram.

En este contexto Del Moro pasó por su isla de cocina durante la primera jornada de reemplazo y le comentó: “Tu amigo Levinton te llamó y está ofendido, está enojado porque vos lo ibas a sacar del domingo”. La flamante concursante coincidió y sostuvo: “Lo peor de todo es que me pone presión. Él me dijo que no tenía la vara alta conmigo, pero que igual creía que lo podía salvar”. No conforme con su respuesta, el conductor la chicaneó: “Pasó lo mismo con Malena Guinzburg, que Mica le dijo: ‘Esperaba a alguien mejor’”. Indignada, la periodista remató: “No es así, quiere que todos laburemos por él”.

A la hora de defender su preparación frente a los expertos, Betular cortó de raíz sus esperanzas de subir al balcón: “Este plato está rarísimo, ni Levinton se atrevió a tanto”. Martitegui fue aún más estricto y analizó: “Es muy Levinton, tienen problemas de atención los dos”. Dolly Irigoyen, que entonces reemplazaba a De Santis, fue la más benévola y trató de remarcar los puntos positivos: “Un buen intento, pero hay un problema de presentación y orden”.

“Cuando te escucho a vos contarlo lo contás con una alegría y entusiasmo que es contagioso, y cuando lo probé la verdad es que es rico, pero hay que comerlo con los ojos cerrados”, remarcó Martitegui. Al tiempo que Betular hizo una analogía: “Este plato sos vos Ernestina, organizado sería otra cosa y hubiera sido un tapeo espectacular todo separado, pero hubo una muy mala elección en la presentación”.

En los últimos minutos del desafío los jurados sorprendieron a los participantes con otra tarea inédita hasta el momento: “Se van a tener que poner de acuerdo y ver quién merece ir a la eliminación del domingo, al que salven pasará al balcón”. Luego de un breve debate comandado por Viciconte, la ex Combate comunicó el veredito grupal: “Por la autocrítica, determinación, y esfuerzo, La Peque Pareto pasa”. Como broche final, Ernestina bromeó sobre su mala perfomance gastronómica: “Joaquín no se copa mucho con el delantal negro, pero por otro lado es como una venganza por tantos años de haberla aguantado”.

Fuente: TELESHOW