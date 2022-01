Hugo Pizzi: ''Ómicron está haciendo daño, matando gente"

El médico infectólogo y uno de los asesores presidenciales en la pandemia de coronavirus, Hugo Pizzi, evaluó la situación epidemiológica actual y afirmó que "Ómicron está haciendo daño, también mata gente, cuando la gente no está vacunada y tiene una comorbilidad, no vayan a creer que es un simple cuadro gripal", a la par que remarcó la posibilidad que el escenario europeo de la pandemia con una subvariante más agresiva se replique en el invierno en este país.

Pizzi, quien a fines del 2021 fue distinguido con el título Honoris Causa de la Universidad de La Rioja, sostuvo que Ómicron "es un virus muy impredecible y tiene una capacidad destructiva inimaginable". Señaló que desde su aparición en Sudáfrica los contagios avanzaron en forma desmesurada en Noruega, Dinamarca e Inglaterra para luego debilitarse y hacer pensar que era el final de la pandemia.

No obstante, indicó que "lo que ha pasado es que se transformó en 3 Ómicron distintas, la Ómicron1, la 2 y la 3. Pero rescato la Ómicron 2 porque es el más agresiva y agrede el corazón en su totalidad y las vías de conducción del corazón", detalló. Agregó que "si todo lo que sucedió en Europa es el preludio de lo que pasa en América, esto quiere decir que va a venir en el invierno para acá, es casi seguro".

Puntualizó que "ahora están subiendo las curvas con el agravante que Ómicron está haciendo daño que a decir verdad la Ómicron que llegó a la Argentina y compite con Delta y están las dos con circulación comunitaria también mata gente, cuando la gente no está vacunada y tiene alguna comorbilidad, no vayan a creer que es un simple cuadro gripal".

Afirmó que "le puede dar un cuadro gripal a las personas que están bien vacunadas y al día. Entonces es muy difícil predecir por eso les digo a todos, es muy difícil predecir lo que puede llegar a pasar cuando uno aún está inmerso en la epidemia, la epidemia existe, es una realidad".

En ese sentido destacó que "hoy tenemos curvas ascendentes y tenemos un número enorme de contaminados y tenemos muertos que antes no teníamos. Teníamos las salas de los hospitales universitarios vacías, pero hoy hay un 45% arriba en todo el país de camas ocupadas, pero hay hospitales específicos para Covid como el Rawson de Córdoba o el de Salta Capital que están llenos y en Salta capital nos decían que tenían muchísimos problemas y todos los internados eran no vacunados, entonces hay muchas conclusiones que se sacaron de todo esto".

Entre ellas, indicó que "la primera conclusión es que la persona vacunada en tiempo y forma no muere y no se interna. La segunda es que la gente que muere hoy son arriba del 70% personas sin vacunar, el 12% arriba personas que tienen una sola dosis y el resto son obesos mórbidos, cardiópatas con mucho tipo de evolución y diabéticos incoercibles, ese es el panorama que tenemos por lo tanto es fundamental vacunar y vacunar".

No obstante, agregó que "hay muchos que tienen nada más que una sola dosis. Hay un distrito que le faltan 225.000 personas para la segunda dosis y 1.230.000 para la tercera, entonces eso es un hueco sanitario, no es bueno. Porque la gente se ha relajado mucho entonces el virus está circulando con una velocidad inusitada y tanto Delta como Ómicron tienen un índice de contagios que ha superado al sarampión".

El infectólogo recordó que "el término de "estar al día" en la vacunación y no de "vacunación completa" es porque no sabemos si necesitaremos una cuarta o más dosis. Es un virus impredecible, los 60 investigadores de la Universidad de Córdoba no estamos en condiciones de decir que esto es el final. Es el momento de adherir con firmeza, sobriedad y con moderación a todas las medidas sanitarias y vacunarse".

''No hay ninguna duda que el niño que está vacunado está absolutamente protegido''

El experto señaló en cuanto a la vacunación de niños de 3 años en adelante y sobre la situación que se está viviendo en estos días que "nosotros estamos tratando de convencer a padres y abuelos que lleven a sus nietos y a sus hijos a vacunar porque no hay ninguna duda que el niño que está vacunado está absolutamente protegido".

Puntualizó que "la vacuna que estamos utilizando de 3 años hacia arriba es absolutamente clásica, antiquísima, la vacuna antipoliomelítica de la década del 50´ es igual a esta de Sinopharm, no tiene efectos secundarios ni indeseables, los niños la toleran muy bien".

Pizzi destacó que esta convicción de vacunar a pequeños "no es solo por el próximo inicio de clases, sino porque en hospitales como el Garrahan o el Santísima Trinidad en Córdoba, sus directores salieron a decir que se les están llenando las salas con niños, o sea que está agrediendo a los niños y está agrediendo a las embarazadas".

Fuente: El Liberal