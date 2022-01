Denuncian que no se puede sesionar en la Cámara de Senadores

En la semana, las computadoras del Congreso de la Nación sufrieron un «hackeo» de parte de alguien que quería robar información alojada allí. Sin embargo, esto afortunadamente no ocurrió pero el sistema aún no se reestableció a pesar del paso de los días en la Cámara de Senadores. Ahora Luis Juez denuncia que quizás se trate de una estrategia de parte del kirchnerismo para no trabajar, o al menos no hacerlo de manera presencial.

La palabra de Juez

«Yo fui ayer a la oficina y había un papelito que decía no toque la computadora«, inició el funcionario en LN+ para luego asegurar que él fue «el único que estuvo ayer y hoy» trabajando allí por lo que «si alguno llega la próxima semana se enterará ahí lo que pasó» con el sistema de transferencias de datos de los senadores. Mientras tanto, se preparan para sesionar de manera extraordinaria.

En total son 18 los temas a trabajar entre el 1 y el 28 de febrero en el Congreso aunque para Juez esto se puede ver perjudicado por una maniobra del oficialismo en las computadoras del lugar: «Si querés ser mal pensado podes pensar cualquier cosa, no les interesa, vamos a embarrar la cancha, vamos a demorar cualquier cuestión», denunció.

Además, explicó que «para cualquier cosa necesitas el funcionamiento de esa herramienta» que «no tiene sentido» tratar de filtrar en su sistema de seguridad porque no hay información alojada allí sobre cuestiones a tratar. De esta manera, considera absurdo que aún no haya un trabajo realizado como para sesionar de manera presencial y deba hacerse de manera remota.

Retomando con el tema de las cuestiones a debatir, el dirigente macrista protestó que «con un país al borde del default no pueden querer discutir el Parque Nacional de Río Negro», una de las cuestiones alistadas en el temario como también la creación de tres universidades algo que «a la sociedad no le importa» sino que están concentrados con lo que ocurre con la deuda externa.

Fuente: El Intransigente