El logro que se adjudica Macri en el gobierno de Fernández

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) contemplará la adhesión de seis países. Argentina, Brasil, Perú, Bulgaria, Croacia y Rumania fueron invitados a trabajar sobre ciertos parámetros. En caso de realizar las modificaciones pedidas, estas naciones podrían ser nuevos miembros. El ex presidente Mauricio Macri elogió la noticia en las redes sociales. «Celebro que el trabajo de nuestro gobierno haya culminado con la decisión de la OECD de abrir el proceso de adhesión».

Durante el año 2016 la Argentina había manifestado su deseo de adherirse al organismo, según consigna NA. A pesar de que en ese momento la OCDE no le dio el visto bueno a nuestro país, Mauricio Macri atribuye el actual logro a su gestión. Mediante su cuenta de Twitter el ex mandatario lanzó sutiles indirectas. «Es una oportunidad que no podemos desaprovechar» escribió.

¿Qué implica unirse a la OCDE? En principio, se trata de un organismo que alberga a países desarrollados. La candidatura posiciona a la Argentina de modo favorable ante la comunidad internacional. En el sitio oficial podemos leer que la OCDE promueve el diseño de políticas que tengan un impacto beneficioso en la vida de los ciudadanos. Se mencionan determinados valores: igualdad, oportunidades, prosperidad.

Sin embargo, no todo es tan sencillo. La OCDE diseña una hoja de ruta que los Estados deben seguir si pretenden unirse al organismo. La organización establece criterios rigurosos y además lleva a cabo una evaluación. Uno de los objetivos es generar confianza y asegurar un crecimiento sostenible. El organismo también señala la importancia de crear empleo y repensar las políticas macroeconómicas.

A pesar de que Mauricio Macri se atribuye la actual postulación, durante su gestión el país no alcanzó los parámetros establecidos. Uno de los principales requisitos de la OCDE es que los países aspirantes compartan cierto código de valores. Sería válido preguntarse por qué en su momento la Argentina no parecía ejemplo de «bienestar y desarrollo». También por qué durante el macrismo esta organización no vio en nuestra nación un territorio donde se preparara «el mundo del mañana».

Las respuestas en Twitter fueron disímiles. Algunos usuarios expresaron su apoyo al ex mandatario. «Postulate hermano para el 2023. Sacanos de esto por favor» pedía una persona. Otros aprovecharon para preguntar por temas candentes como la causa por el espionaje ilegal. Varios cuestionaron al organismo internacional.

Los voceros de la OCDE ya adelantaron que pedirán ciertas cambios. En primer lugar, se solicitarán modificaciones en materia legislativa. Por otro lado, cada país deberá adecuar sus prácticas a los estándares establecidos por el organismo. Resuena la palabra «reforma«.

¿Qué actitud adoptará el gobierno nacional? La gestión de Alberto Fernández necesita mejorar su imagen. ¿Habrá concesiones? ¿Qué tipo de reformas estará dispuesto a implementar el actual presidente? Las cartas están sobre la mesa y el juego está a punto de empezar.

