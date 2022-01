Mario Ishii y su viaje con Alberto Fernández

En julio de 2020, el intendente del partido bonaerense de José C. Paz, Mario Ishii, quedó envuelto en un verdadero escándalo con empleados municipales. “Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias”, se lo escucha decir al jefe comunal peronista in fragante. Pese ese y otros episodios controversiales, Ishii se ganó un lugar en el viaje de Alberto Fernández a Rusia y China. Sin escalas.

Se trata de una gira que emprenderá el Presidente para reunirse con sus pares ruso y chino, Vladímir Putin y Xi Jinping, respectivamente. Según consignó NA, todo iniciará el 3 de febrero con un almuerzo con el mandatario de la Federación Rusa y continuará el 4 y 5 del mes entrante en Pekín, con el condimento de que la delegación nacional participará de la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, además de celebrar los 50 años de las relaciones bilaterales con el gigante asiático.

En esa comitiva, además de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca) y Arabela Carreras (Río Negro); los legisladores nacionales Eduardo Valdés y Adolfo Rodríguez Saá; la portavoz oficial Gabriela Cerruti; la secretaria de Deportes Inés Arrondo; el canciller y su vice, Santiago Cafiero y Cecilia Todesca; y el secretario de Presidencia, Julio Vitobello; se destaca el polémico Ishii como único intendente en todo el país invitado a la gira internacional.

Los escándalos de Ishii

Ambulancias y “falopa”. El intendente de José C. Paz fue aquel que en generó una gran polémica al reconocer que tiene que “cubrir” a gente que “está vendiendo falopa con las ambulancias”. De todas formas, se encargó de aclarar que no se refería a “encubrir” un delito, sino a que está “cubriendo institucionalmente” el área de Salud en medio de la pandemia de coronavirus. “Cuando se mandan una cagada, venden falopa, yo lo tengo que cubrir. No los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”, afirmó Ishii en un video en donde se lo ve in fraganti.

Tras la polémica, el mandatario comunal debió salir a aclarar la situación y contó que por la pandemia de coronavirus quería que trabajaran 12 horas en vez de 8, con el consiguiente aumento de sueldo, pero la iniciativa fue rechazada por los empleados: “Los choferes de ambulancia se pusieron adelante de las ambulancias y no las dejaban salir: había 40 pedidos de emergencia. Me llamaron a las 22:00 y fui hasta ahí”.

Fuente: El Intransigente