Se conoció el monto de la venta de Julián Álvarez

Solo restan horas para la oficialización del acuerdo entre River Plate y Manchester City por Julián Álvarez. Luego de los rumores que se instalaron en Núñez el pasado jueves, en el transcurso de la tarde se conocieron los detalles del nuevo contrato que el goleador de la última Liga Profesional tendrá en Inglaterra.

La oferta que llegó por parte del City Group convenció a los dirigentes del Millonarios y es una realidad que el delantero tendrá su futuro en el equipo que dirige el español Pep Guardiola. Se estima que en los próximos días ambas instituciones realicen, en conjunto, la presentación formal del traspaso.

Negociaciones

Según publicó diario Olé, "la carta que envió el club inglés contiene la cifra bruta expresada en euros (21.411.500), aunque por hábito en el club prefieran trasladarla a dólares: u$s24.241.457, de los cuales ya deducido el 25,95% de los impuestos que incluyen el 15% que le corresponde al futbolista, a River le van a ingresar u$s 19.246.890 (17 millones de euros). Y en la tesorería, al cabo, en un principio quedarán u$s 18.246.890 porque en el convenio en el que se le cedió el 15% del pase al club Atalaya de Córdoba se había puesto u$s 1.000.000 como tope de esa porción de los derechos económicos".

El acuerdo entre ambos clubes determina que Julián Álvarez será cedido al Millonario hasta inicios del Mundial de Qatar 2022. En caso de que los dirigidos por Marcelo Gallardo queden eliminados de la Copa Libertadores de América, el cordobés deberá armar las valijas y viajar a Inglaterra.

El contrato que el Araña firmará con el Manchester City tendrá extensión hasta el 30 de junio del 2027. Desde el primero de enero y hasta que termine su préstamo en Núñez, el elenco inglés se hará cargo de la diferencia entre lo que el joven delantero cobraba en River y lo que acordó percibir en su nuevo club

Fuente: MDZ