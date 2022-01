Encontró al asesino de su hermana en un boliche

En horas de la madrugada del pasado domingo, le llegó información al personal policial sobre un prófugo que se encontraba en el boliche "Gitana". Al recibir la información, un móvil se trasladó al lugar en donde el personal de seguridad del local bailable buscó al acusado y lo llevaron a la puerta del sitio para trasladarlo a la dependencia policial.

Al llegar a la estación, el sujeto fue identificado y se puso en conocimiento a la Unidad Fiscal de Homicidio, y solicitaron una planilla de antecedentes para la correcta identificación del mismo y una vez obtenidos los resultados se le informe.

A las 14 horas, luego de haber recepcionado la planilla prontuarial, confirmaron que el prófugo presentaba pedido captura.

Fue el hermano de la víctima quien lo reconoció

Lucía Jerez fue asesinada en el año 2014 y desde entonces estaban prófugos los tres implicados por el crimen. Mauro, hermano de la víctima, fue quien reconoció a uno de ellos en el boliche y alertó a la policía.

"Yo estaba con tres amigas y lo vi. No sabía qué hacer. Sentí mucha bronca. Me fui afuera, llamé al dueño de Gitana y a la policía. Después me quedé en la puerta para asegurarme de que no se vaya porque creo que él me vio. Se cambió la remera", comentó a Los Primeros.

Y siguió, "hace ocho años que mi hermana falleció y él estaba prófugo. Faltan dos más que están libres y no sabemos dónde están".

La respuesta policial

Además, la hermana de Lucía fue hasta la comisaría seccional 8 para alertar a la policía de lo que sucedía en el boliche. Por cuestión de jurisdicción, no fue atendido su reclamo y tuvo que trasladarse hasta la seccional 5. "Estaba muy nerviosa y manejé como pude. Me atendieron muy bien y estoy agradecida. Actuaron rapidísimo. Llegaron, entraron y en cinco minutos lo detuvieron".

Amenazas en la comisaría

"Cuando llegamos a la comisaría, la policía nos informa que hasta el momento, el sujeto estaba demorado. En ese momento llegó su madre y una camioneta con varios muchachos que estaban en el boliche con él. Estaban armados y nos amenazaban. La policía nos hizo pasar para evitar problemas, los efectivos salieron y ellos se fueron".

El crimen de 2014

"Mi hermana estaba con su suegra muy enferma y ella le pidió a los tres que se fueran de la vereda. Ya habían tenido una discusión y ellos estaban fumando ahí. Eran vecinos. La insultaron".

"Yo vi que este chico, el que ahora está detenido, le pasó un arma al homicida, y le disparó. No pude hacer nada", comentó la hermana de Lucía.

"Desde ese día no se supo más nada de ellos hasta el domingo pasado", cerró.