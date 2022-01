Córdoba: Un tren descarriló y derribó tres casas

Cuando la inseguridad se mimetiza con los verdaderos dramas humanos. En la mañana de este martes, en un sector de la villa formada en barrio Remedios de Escalda, a un costado de la avenida Japón de la ciudad de Córdoba, todas las tragedias quedaron amontonadas en la misma foto.

La tragedia de la inseguridad a cualquier precio.

La tragedia de la pobreza.

La tragedia de la falta de acceso viviendas dignas.

La tragedia de la desocupación.

La tragedia educativa.

La tragedia del descontrol.

A Marianela una gruesa venda le ocupa toda la nariz. Su mirada en medio de su casa de techos de madera y chapas superpuestas y piso de material se pierde en esa pieza en la que hoy a las 10 veía un poco de televisión, sentada en la cama. Cuesta imaginar la escena, sólo dos horas después. La habitación ya no existe: tiene incrustada un pedazo de vagón que volteó todo.

La calle que lleva a la avenida Japón a esa altura se vuelve pasillo. Un río de aguas servidas corre hacia el arroyo de mugre que cruza Remedios de Escaladas. Las casas terminan en las vías del tren. Y no en sentido figurada. Las tapias de piezas, cocinas y comedores se alzan a menos de un metro del paso del ferrocarril. Muchos de estos vecinos fueron relocalizados allí, justamente porque donde vivían antes el tren les pasaba demasiado encima.

No tardaron mucho en repetir la foto. "No lo hacemos porque queremos, sino porque no podemos. No tenemos otra", cuenta Matías, que esta mañana volvió sin aliento a su casa luego de que su esposa lo llamara por teléfono: "Se cayó el tren sobre la pieza de los chicos". La mujer aún intenta dimensionar lo sucedido: hacía sólo 10 minutos que ella y los seis niños se habían levantado de esa habitación. "Un milagro", repite.

Una casualidad, nomás, en medio de un sector de la ciudad donde ya nada es casual

Metros más adentro de la villa, a alguien se le ocurrió meter un tronco en medio de las vías. No hace falta ser un avezado investigador para adivinar las intenciones: que el maquinista frenara y así poder saquear la carga. No es la primera vez que ocurre en esa zona como en tantos otros lugares de la ciudad. Una modalidad delictiva brutal en todo sentido, que se repite sin que se active algún modo de protección.

Esta vez, el tren iba vacío. La locomotora arrastró el tronco hasta que un grupo de vagones terminó por descarrillar. Cayeron sobre las tapias de tres casas. Marianela y su esposo Marcio tuvieron que recibir asistencia médica. En las otras dos viviendas, hubo ruidos, sustos y roturas.

Defensa Civil y la empresa Trenes Argentinos ya empezaron a relevar los dueños. ¿Quién es el responsable? Por ahora, no hay respuestas. Primero, los delincuentes que pusieron el tronco. Después, quienes arrimaron sus casas a las vías. También, la falta de controles para permitir que un tren se interne tres veces cada día en esos recovecos marginales.

Los dueños de esas casas ya avisaron con toda sinceridad: no tienen recursos para poder ponerlas de pie por su cuenta. Marianela apenas regresó a su casa, tras dejar el hospital, se preguntó: "¿dónde vamos a dormir hoy?". En la casa viven seis hijos de entre 7 y 18 años. Le duele, pero también busca alivio: "Fue una desgracia con suerte". La felicidad del sobreviviente.

Si mueven los vagones descarrilados, esas viviendas corren serio riesgo de sufrir un derrumbe aún mayor. El drama después del drama. Como suele ser la vida cotidiana en Remedios de Escalada.

Fuente: Cadena3