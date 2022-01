Entradas a la venta para ver a Argentina vs Colombia

La selección argentina se medirá el próximo martes ante Colombia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y ya se venden las entradas para el encuentro, que no tendrá a Lionel Messi en el campo.

La venta de tickets se realiza de manera virtual y no se informó sobre la posibilidad de que el espectáculo sea con aforo reducido, por lo que más de 55.000 personas podrían ver al equipo campeón de América en el mundialista cordobés.

La ausencia de Messi, y que el equipo argentino ya esté clasificado para la próxima Copa del Mundo de Qatar, baja las expectativas para la llegada masiva del público, por lo que habrá que esperar para saber cuál es la demanda en la compra de entradas.

La última vez que la albiceleste jugó en Córdoba fue en un amistoso internacional ante México en 2018. El partido se disputó el 18 de noviembre en el estadio Kempes y fue triunfo por 2 a 0 para el elenco que en aquel momento conducía interinamente Scaloni, con goles de Ramiro Funes Mori, a los 44 minutos del primer tiempo, y de Isaac Brizuela, en contra, a los 37 del segundo.

Precios y cómo comprar

La primera venta de entradas se realizó ayer lunes 24 de enero, desde las 12, y únicamente por el sitio Autoentrada (https://ventas.autoentrada.com/). A diferencia de lo que sucedió en fechas anteriores, una hora después de que se liberarán las localidades todavía había lugares disponibles.

No obstante, en esa jornada solo se habilitaron los tickets correspondientes a las plateas Gasparini y Ardiles, mientras que las populares se venderán a partir de hoy, martes 25, también en horas del mediodía.

Precios de las entradas de la Selección Argentina vs. Colombia

Los precios son similares a los establecidos para el último clásico disputado en San Juan frente a Brasil. A continuación, los valores de los tickets del partido entre la Selección Argentina y Colombia:

Populares: $2.000

Populares para menores de entre 3 a 10 años: $1.000

Platea Gasparini: $4.500 pesos

Platea Ardiles: $7.500

En la misma sintonía, desde la AFA informaron que los niños y niñas de 3 años en adelante que vayan a platea deberán abonar el monto completo. A su vez, expresaron la necesidad de retirar con anticipación las localidades ya que no se podrá hacer el día del partido. El estadio abrirá sus puertas a partir de las 17.

La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Chile

El jueves, desde las 21.15, Argentina se enfrentará a Chile para abrir la anteúltima doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas. Al día siguiente, nuevamente desde las 18, retomará los entrenamientos de cara al siguiente partido, ante Colombia, el martes 1 de febrero desde las 20.30.

Los partidos que le quedan a la Selección Argentina por Eliminatorias Sudamericanas

Fecha 15: vs. Chile, como visitante en Calama (jueves 27 de enero a las 21:15)

Fecha 16: vs. Colombia, como local en Córdoba (martes 1° de febrero a las 20:30)

Fecha 17: vs. Venezuela, como local (jueves 24 o viernes 25 de marzo a las 20:30)

Fecha 18: vs. Ecuador, como visitante (martes 29 de marzo en horario a confirmar)

Fuente: Telam