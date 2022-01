Situación de docentes privados ante el inicio de las clases

Con el inicio de clases como horizonte cercano para el sector educativo, colegios, sindicatos y Estados empiezan a negociar los salarios de los educadores para lo que será el ciclo lectivo 2022.

El nuevo año genera expectativas, temores y preocupación por el escenario epidemiológico manifestaron desde el sector docente, aunque aseguran no a niveles del 2020 al haber una campaña de vacunación más avanzada con un virus que sería menos letal.

“No hay apurar un proceso que podría ser negativo”, manifestó Bernardo Beltrán, secretario general de SADOP, gremio que nuclea a los docentes de instituciones privadas de la provincia. }

La nueva normalidad también llegó al ámbito educativo en estos últimos dos años, teniendo como principal innovación la enseñanza virtual. Con sus pros y sus contras, las escuelas van camino a recuperar la presencialidad plena, pero saben que no podrán ni deberán desprenderse completamente de las herramientas que les pueda otorgar lo virtual.

“El deseo de todos es llegar al fin de las clases virtuales porque marcaría el fin de la pandemia. La virtualidad demostró que puede generar recursos que ayudan bastante al proceso de enseñanza. Quizás siga un poco de virtualidad, pero ya no será lo central”, opinó el referente de SADOP.

Negociaciones paritarias

Beltrán remarcó dos aspectos desde lo económico que preocupan al gremio. En primera instancia las negociaciones paritarias y en segundo lugar la falta de pago del bono a docentes privados, junto a pago de sueldos incompletos. “Como gremio manifestamos nuestra preocupación por lo salarial. El año pasado el incremento fue del 30% y la inflación rondó el 50%”, rememoró.

“Si al gobierno de la provincia y a los docentes estatales no les resulta conveniente que estemos en la misma mesa paritaria, lo conveniente será que se abra otro espacio de diálogo, pero no es justo que nos dejen afuera de las negociaciones”, manifestó.

Respecto al bono de fin de año que debían cobrar los docentes privados, el secretario general del gremio explicó: “No todos los docentes cobraron el bono. Los que sí, son aquellos que trabajan en colegios con aportes del estado, aunque todos los docentes privados tienen el derecho a cobrarlo”.

“Algunos empleadores gambetean la situación diciendo que es bono y no un sueldo. Hay un número significativo de colegios que están en infracción laboral. El docente que no cobró debe hacer su denuncia en el sindicato para poder hacer el reclamo correspondiente”, agregó.

Por último, Beltrán puso sobre la mesa la situación de algunos educadores que no están cobrando la totalidad de sus sueldos: “Vemos que hay un ítem que no salió pese a que es un aporte de la nación que es la conectividad. Sabemos que hay docentes que no están cobrando sus sueldos completos”.