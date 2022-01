El vicejefe de Gabinete defendió a Manzur ante los rumores de alejamiento

El vicejefe de Gabinete de la Nación, Jorge Neme, se refirió el desempeño de Juan Manzur al frente de la jefatura de Gabinete y su relación con el presidente Alberto Fernández, a la que consideró "muy buena", en el marco de las dudas generadas acerca del rol del tucumano en la primera línea del Gobierno. Además, remarcó que uno de los desafíos trascendentales que tiene es "trabajar las partidas presupuestarias con todos los ministros luego de que la oposición haya dejado al Gobierno nacional sin presupuesto".

A la relación entre Manzur y el presidente Alberto Fernández, Neme la calificó como "muy buena" y subrayó que el jefe de Gabinete "es un dirigente de enorme experiencia en la gestión que fue convocado por el presidente para poder colaborar en una situación difícil después de la derrota electoral".

"Como digo yo: se puso la mochila y salió a caminar por la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, y fue un apoyo para los gobernadores", indicó el funcionario.

El vicejefe de Gabinete señaló además que uno de los principales desafíos de Manzur será la "administración del Presupuesto después de que la oposición se haya negado a darle presupuesto al Gobierno", lo cual conlleva "un doble trabajo vinculado a coordinar con todos los ministros las partidas necesarias, forma, cómo, cuánto".

Neme mencionó la existencia de "distintos motivos", algunos vinculados a la pandemia, por los cuales "algunas áreas del Gobierno no han podido ejecutar adecuadamente los presupuestos disponibles el año pasado", lo cual también explicaría que "el déficit fiscal del 2021 haya sido inferior al proyectado por la falta de ejecución de programas y proyectos de inversión".

"El objetivo central es que ningún proyecto de inversión se quede sin ejecutar, ya que cada peso que no se gasta en el sector público son salarios que no se pagan, es actividad económica que no colabora para superar la crisis que tenemos", afirmó Neme.

Fuente: www.mdzol.com