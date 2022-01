GestaPRO: Eugenia Vidal y el circuito del espionaje ilegal

La causa por el espionaje ilegal es un hueso difícil de roer para el macrismo. A partir de la famosa grabación, María Eugenia Vidal enfrenta duras acusaciones en su contra. El listado de los implicados crece día a día. Un golpe duro para un sector político que siempre basó su discurso en la transparencia.

Esta semana la justicia citará a declarar a los empleados del banco involucrados con la reserva del salón donde se llevó a cabo la reunión. Por otro lado, el miércoles debe concurrir Emilia Jaime y el jueves, Julio Conte Grand. En este contexto, también se conoció una lista de personas que acudían a la Casa Rosada.

La respuesta de su partido

Cambiemos guarda silencio ante el escándalo. Fueron casi nulas las referencias en los medios. El juego consiste en señalar las falencias del adversario. La oposición retomó la línea iniciada durante la presidencia de Macri. En su momento fue «la pesada herencia»; hoy eligen otras excusas para esconderse.

Estos últimos días se filtró más información sobre las visitas del grupo antisindical a la AFI y la Casa Rosada. Más allá de los nombres, a esta altura conocidos por todos, surgen varias preguntas. ¿Cómo se condice un discurso basado en la supuesta ética con la persecución gremial? ¿Quién puede confiar en una fuerza política que espía a sus propios referentes?

El macrismo basó su atractivo en la palabra «cambio«. Hábil con la comunicación, el equipo de Mauricio Macri buscó un nicho político nuevo. No se centró solo en el liberalismo económico. Buscó donde otras agrupaciones no se habían fijado. Y promovió la idea de un giro, una renovación.

«Cambiemos» pasó de ser un slogan a convertirse en el cimiento de un partido. A pesar de que los participantes eran los mismos, la población compró el discurso. Hartos de la corrupción, los negociados, las trampas, muchos argentinos creyeron en la idea del cambio. No se trataba solo de personas adineradas. Se sumó gran parte de la clase media e incluso los sectores más vulnerables.

Millones de argentinos se alinearon con lo que suponían era una nueva forma de hacer política. Quizás creyeron que un ingeniero tendría menos motivos para estafar. Por eso los integrantes de Cambiemos se presentaron siempre como personas comunes: una mamá, un vecino, un emprendedor. Gente que uno podría cruzarse a la vuelta de la esquina.

Pero los vecinos no suelen espiar. Al menos no más allá de la medianera. Lo que parecía una promesa de cambio, ahora se revela como lo que realmente es. El espionaje ilegal deja al descubierto que este sector no representa una nueva forma de hacer política.

Fuente: El Intransigente