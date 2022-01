Manzur y Fernández buscan aplacar la tensión

Durante las últimas horas circuló la versión respecto que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, podría dejar en el corto plazo su cargo para volver a Tucumán como gobernador. Esta situación generó un cimbronazo y obligó al Gobierno Nacional a dar una señal de unidad para aplacar las tensiones internas.

El propio presidente Alberto Fernández se puso al frente de la movida para terminar con las especulaciones y se mostró en un acto con el ministro coordinador, que busca reempoderarse en un contexto en el que luce lejos de la centralidad que se propuso tener cuando asumió tras las PASO, según ha publicado el diario Clarín.

Este lunes, en una jornada en la que comenzó sin agenda propia, Manzur acordó con el Presidente sumarse a una recorrida en Morón, en el marco del lanzamiento del plan "Nos vacunamos para ir a la escuela". Acaso porque su participación en la actividad no estaba prevista con antelación -no figuraba ni siquiera en el anuncio oficial hecho a primera hora por el Gobierno- no hubo margen para que el jefe de Gabinete pronunciara un discurso. No dejó de ser toda una curiosidad si se tiene en cuenta que hasta el intendente anfitrión Lucas Ghi y el ministro de Educación, Jaime Perczyk, tuvieron su espacio para hablar.

Con todo, con esta foto Fernández y Manzur intentaron apagar rumores sobre un vínculo que no luce con la cercanía de otros tiempos. En rigor, tras la "luna de miel" que se dio durante los primeros días posteriores a su asunción, cuando el Presidente intentaba marcar que a pesar de la salida de Santiago Cafiero tenía en Manzur un jefe de Gabinete de su confianza, la relación entre ambos entró definitivamente en una etapa de tirantez.

Hubo algunos episodios que alimentaron la desconfianza. En principio, el perfil alto del tucumano y su voracidad para tejer en el Frente de Todos generaron recelo en la tropa que rodea a Fernández. En ese sentido, no ayudó el contraste que -incluso sin mala fe- se propuso marcar con lo que fue la gestión de su antecesor, Cafiero, el alter ego del Presidente.

A cuatro meses de aquel inicio, en el sector que recuerdan con cierta amargura aquellos primeros movimientos se regocijan al repasar que se discontinuó la idea de Manzur de hacer reuniones de Gabinete a las 7.30 y que el tablero de control que iba a implementar para controlar a los ministros e imponer premios y castigos "quedó en la nada".

Sucede que, a pesar de que llegó con el auspicio de ser uno de los gobernadores más cercanos a Fernández, el vínculo con el Presidente comenzó a erosionarse durante los primeros días de la gestión del jefe de Gabinete. Hay voces que recuerdan como ejemplo un pedido de último momento de Fernández para reprogramar una reunión con los ministros y una aparición sorpresiva del mandatario en un encuentro en el Museo del Bicentenario en el que, a priori, no iba a participar.

Casualidad ó no, advierten que el recelo se disparó cuando a oídos del Presidente llegó la novedad de que Cristina Kirchner le había dado luz verde al tucumano para que construyera poder de cara a 2023. Esa versión fue consignada meses atrás por Clarín, antes de las Legislativas y de que el propio jefe de Estado lanzara su idea de "internas para todos" para la próxima presidencial. Es que el aval de la vice a las aspiraciones del tucumano contemplaba implícitamente una quita del apoyo a Fernández.

Aunque públicamente ambos se esfuerzan por rechazar especulaciones, hay datos que no admiten demasiadas lecturas: Manzur, a pesar del cargo que ocupa, no forma parte del anillo de confianza del Presidente, que sí integran subordinados suyos en el Gabinete, como el canciller Cafiero y los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Juan Zabaleta (Desarrollo Social) y el secretario Julio Vitobello; y tampoco se sienta en la mesa chica de decisiones del Frente de Todos. “Alberto lo dejó hacer y no lo peleó, pero se encargó de desinflarlo”, admitía, previo a la publicación de este domingo de Perfil, un hombre de extrema confianza del Presidente. Hoy nadie quiere alimentar la tensión.

La relación entre Manzur y Fernández

"La relación con el Presidente es excelente. Estoy enteramente dedicado a la gestión como Jefe de Gabinete del gobierno, coordinando y articulando el trabajo con los ministros y mañana como todos los lunes comienzo a la 7 de la mañana mis reuniones de trabajo", le dijo Manzur a Clarín este domingo, en un intento por desactivar el impacto de la noticia y desmentir que vaya a volver a la gobernación de Tucumán en el corto plazo.

En el marco de una sugestiva reacción tibia de la Casa Rosada, que no ahorra en desmentidas cuando considera que se publicó una información incorrecta pero que esta vez no puso demasiado énfasis, fue desde Jefatura de Gabinete que salieron a apuntalar al tucumano. “Esto que se publicó no es serio”, le dijo el vicejefe, Jorge Neme, a Radio 10.

Durante el domingo, desde el despacho de Manzur hablaban de “operaciones” en su contra: mientras eso ocurría, en el propio Gobierno había funcionarios que mencionaban a un tridente de mujeres con chances de reemplazarlo: la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y la ex vicejefa y actual secretaria de Relaciones Económicas Internaciones de la Cancillería, Cecilia Todesca. La novela promete continuar.

