Requisitos para viajar con mascotas al exterior

No son pocas las personas que deciden llevar sus mascotas con ellos cuando realizan un viaje al exterior, ya sea porque desean su compañía durante la experiencia o porque no tienen dónde dejarlos durante su ausencia.

Pero, ¿cuáles son los requisitos para poder hacerlo? Según informa el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en su página oficial, “quienes viajen al exterior con mascotas por vía acuática, aérea o terrestre deben presentar a las autoridades sanitarias de destino el Certificado Veterinario Internacional (CVI) que acredite su sanidad”.

Este certificado, que tiene una vigencia de 60 días desde que se emite, es otorgado por el SENASA y resulta indispensable para que las autoridades del país que se visita autoricen el ingreso del animal en cuestión.

Además, se recomienda viajar con una constancia de vacunación antirrábica, que debe ser realizada por un profesional veterinario matriculado con certificados autorizados. El documento debe tener datos del propietario, del animal, del tipo de vacuna utilizada y de la fecha de vacunación.

En caso de que no sea un perro o un gato y se trate de un animal de compañía no tradicional (hurones, hámsters, peces, conejos, aves, etc.), será necesario cumplir con las exigencias sanitarias del país de destino.

Cómo gestionar el Certificado Veterinario Internacional (CVI)

1 - Ingresar al sistema de autogestión de mascotas (mascotas.senasa.gob.ar).

2 - Consultar los requisitos del país de destino.

3 - Registrarse con los datos personales.

4 - Esperar el correo electrónico de confirmación y seguir el vínculo. No borrar el correo, los datos van a servir para futuros viajes.

5 - Cargar los datos y los de la/s mascota/s.

6 - Indicar el destino.

7 - Sacar turno seleccionando oficina, día y horario.

8 - Descargar los cupones de pago y abonar el arancel que corresponda.

9 - Ir al veterinario privado para cumplir con los requisitos que solicita el país de destino.

10 - Acercarse a la oficina del Senasa el día y hora solicitado con la documentación pedida (original y fotocopia) para finalizar el trámite.

Preguntas más frecuentes

Siendo mi mascota de asistencia terapéutica, ¿Debo hacer el trámite para obtener el Certificado Veterinario Internacional (CVI)?

Sí, todas las mascotas que se trasladan internacionalmente deben hacerlo amparadas por un Certificado Veterinario Internacional (CVI).

¿Necesito informar las posibles escalas del avión en cual retorno o ingreso a Argentina?

No, no es necesario informar las escalas a realizar en el vuelo de repatriación.

¿Para viajar dentro de la Argentina es necesario el Certificado Veterinario Internacional?

No, pero el SENASA ofrece algunas recomendaciones para viajar dentro del territorio argentino: conseguir un Certificado de Vacunación Antirrábica, un Certificado de Salud / Aptitud para el traslado por vía aérea como carga y un Certificación de tratamiento antiparasitario externo e interno

Por otro lado, Tierra del Fuego constituye una excepción, dado que es necesario tramitar el Certificado Veterinario Austral (CVA). El mismo se obtiene a través del SENASA.

¿Es obligatorio implantar un microchip a mi perro/gato para ingresar a Uruguay?

Sí, desde 2018, el país charrúa obliga a implantar un microchip en la mascota para cruzar la frontera con Argentina. Este sistema de identificación tiene el tamaño de un grano de arroz y se implanta de manera subcutánea a través de una inyección en el cuello o interescapular.

En paralelo, se obtiene el certificado de implantación del microchip, que será otorgado por un veterinario privado.

Este dispositivo cuesta alrededor de $4.000 y, una vez colocado, tiene una duración de por vida, por lo que es imprescindible conservar el número de identificación del mismo.

Fuente: TN