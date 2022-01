Cuestionan los nuevos criterios de testeo: “Los casos van a bajar artificialmente”

El Ministerio de Salud aplicará cambios para determinar los infectados. Pero los expertos advierten que podría registrarse una caída en los casos por la “falta de notificación” y no por una disminución en la transmisión del virus.

El Ministerio de Salud informó que ahora se aplicará un nuevo protocolo para determinar casos positivos. Esto implica que en algunas circunstancias no hará falta de la comprobación mediante un test (ya sea antígenos, de anticuerpos o PCR), lo que generó preocupación entre algunos expertos.

Los especialistas consultados por TN consideraron que podría haber una disminución “artificial” de casos de Covid-19 por falta de notificación, ya que si alguien cumple con alguno de los criterios epidemiológicos (es contacto estrecho, por ejemplo, o vive en una zona de alta incidencia de casos) y uno de los criterios clínicos (los síntomas conocidos), directamente se lo considerará caso positivo.

Ante la gran cantidad de contagios, el Gobierno modificó el protocolo para determinar los casos positivo de coronavirus, sin que se le realicen hisopados, test de antígenos o PCR. Por lo cual, se considerará contagio cuando se reúna al menos un criterio epidemiológico y uno clínico.

Amadeo Esposto (MP 13.891), jefe del Servicio de Infectología del Hospital San Martín (La Plata) advirtió que esta medida “es una forma de eludir el testeo y hacer un diagnóstico, que es exclusivamente de aproximación”.

“Es una medida adaptada y por conveniencia, pero no por un alto nivel científico”, agregó. Al tiempo que señaló que este cambio no tiene respaldo bibliográfico. Es decir que no se asegura que ya se realizó en otros países sin que haya una “baja en la calidad del diagnóstico”.

En tanto, Carlos Bergallo (MP 7651), infectólogo y miembro del comité asesor del Ministerio de Salud de Córdoba, advierte que se trata de “una definición clínica y epidemiológica que no confirma los casos, pero que vale para tomar las medidas de aislamiento”.

¿Bajarán los contagios o solo los testeos?

Al igual que sus colegas nacionales, la patóloga y pediatra en el Reino Unido, Marta Cohen (GMC 6.036.624), se volvió a mostrar crítica y reclamó la realización de pruebas diagnósticas en la Argentina. “No puede haber un número concreto de casos si no se hace el testeo”, alertó.

En ambos puntos del planeta, los expertos advierte que podría haber una baja en la cantidad de casos no por un descenso real en los contagios, sino por una falta de registro. “Los casos van a bajar artificialmente. ¿Quiénes cargarán los considerados positivos?”, se preguntó González Ayala.

“No es una medida para bajar la cantidad real de casos. Seguramente, si hay una disminución importante puede ser debido a falta de registro. Pero no sabremos”, advirtió Bergallo.

A medida que aumentaron los casos, distintas jurisdicciones, como Córdoba, Santa Fe y Jujuy definieron imponer restricciones transitorias. Sin embargo, los especialistas señalan que, al desconocer el impacto de la pandemia, esas decisiones se podrían ver afectadas.

“Al tener menos certeza en el diagnóstico, no se indica una modificación de hábitos. Con lo cual, no tendrá ningún impacto. No es una medida preventiva sino estadística y de menor calidad, obviamente”, aseguró Esposto.

Al tiempo que Bergallo resaltó que si se registra una caída no se podrá atribuir a un cambio en el comportamiento social. “Teóricamente, los casos pueden empezar a disminuir por las vacunas y los contagios que hubo en diciembre y enero, como sucedió en Sudáfrica, pero no sabremos”, afirmó.

Los nuevos criterios para determinar un caso positivo

Epidemiológicos:

Ser contacto estrecho con un caso confirmado en los últimos 10 días

Haber participado de un evento o espacio social/laboral en el cual se hayan producido al menos tres casos confirmados (entendido como brote).

Residir en una zona con “muy alta incidencia” de infectados (superior a 500 casos cada 100 mil habitantes en los últimos 14 días).

Los grandes conglomerados urbanos se encuentran hoy en situación de riesgo epidemiológico. En otras palabras, quien por ejemplo habita en el AMBA ya está cumpliendo hoy con un criterio epidemiológico.

Clínicos:

Dos o más síntomas (fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, vómitos/diarrea/dolor de cabeza/dolor muscular).

Pérdida repentina del gusto/olfato.

Fuente: Todo Noticias