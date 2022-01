Australian Open: cuándo se juegan los cuartos de final

El Australian Open entró en etapa de definición y, ya sin argentinos en la competición, en los próximos días se conocerá al ganador del primer Grand Slam del 2022. Conocé cuáles son los próximos cruces y horarios.

Australian Open: quiénes son los principales candidatos al título y cuándo juegan

Por su experiencia en el nivel más alto del tenis, Rafael Nadal se posiciona como candidato a quedarse con el Abierto de Australia. El español, campeón del torneo en 2009, viene de vencer al francés Adrián Mannarino por parciales de 7-6, 6-2, 6-2, y se medirá ante Denia Shapovalov por los cuartos de final.

Otro de los que pica en punta para pelear por la consagración es Daniil Medvedev, número 2 del ranking ATP, que superó en tres sets (6-4, 6-4 y 6-2) al neerlandés Botic van de Zandschulp. Ahora se probará ante el estadounidense Maxime Cressy.

Por último, el que se anota en la privilegiada lista para luchar por el torneo es Stefanos Tsitsipas, que ocupa el cuarto puesto del ranking y es quien eliminó a Sebastián Báez. A su vez, viene de superar al francés Benoit Paire por 6-3, 7-5, 6-7 (2) y 6-4. En octavos, el griego se enfrentará con el norteamericano Taylor Fritz el lunes a las 5.

Australian Open: cuáles son los otros cruces de octavos de final

Jannik Sinner venció a Álexde Miñaur por 7-6, 6-3 y 6-4.

Félix Auger-Aliassime venció a Marin Čilić por 2-6, 7-6, 6-2, 7-6

Australian Open: cuáles son los cruces de cuartos de final ya definidos

Gael Monfils vs. Mateo Berretini | Por definir.

Denis Shapovalov vs. Rafael Nadal | Por definir.

Félix Auger-Aliassime vs. Daniil Medvedev | Por definir.*Los horarios de los partidos son aproximados.

Historia de Australian Open

En 1905 se disputó la primera edición de este torneo bajo el nombre de The Australasians Championships. Sin embargo, con el paso de los años fue cambiando su nombre hasta llegar al actual. Así, en 1927 pasó a denominarse Australian Championships y a partir de 1969 se le conoce como Open de Australia.

Los primeros campeonatos tuvieron lugar en noviembre de 1905, en lo que entonces era el Warehousemen’s Cricket Ground en Albert Park, Melbourne. Participaron 17 jugadores, todos ellos hombres, porque hasta 1922 el torneo no tuvo participación femenina. En la final inaugural, disputada ante 5.000 personas, el jugador local Rodney Heath derrotó a Arthur Curtis, de Adelaida.

Ante los escasos jugadores extranjeros que visitaron Australia durante los años veinte, las estrellas locales dominaron los campeonatos. Una final mítica enfrentó al duro Gerald Patterson y al zurdo Jack Hawkes, con victoria en cinco sets para el primero en un nuevo estadio construido en Kooyong.

Las mujeres también estuvieron exentas de competir con jugadoras extranjeras en un principio. La primera ganadora fue Margarita Queenslander Molesworth. En 1925, Daphne Akhurst, de Sydney, ganó el primero de sus cinco títulos. Su prematura muerte, junto a su popularidad, dio lugar a que el trofeo individual femenino pasara a ser llamado “Copa Daphne Akhurst”.

Fuente: TyC