Un problema para Lionel Scaloni en la Selección Argentina

La Selección Argentina se prepara para vivir una fecha FIFA de Eliminatorias Sudamericanas muy particular. Ya con la clasificación al Mundial de Qatar 2022 en el bolsillo y sin Lionel Messi, tras su afección de COVID-19, Lionel Scaloni sufre por varias bajas y deberá rearmar uno de los puntales del equipo, la zaga central.

Para el entrenador los titulares son Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi, pero el jugador Tottenham Hotspur no fue convocado porque recién dejó atrás una lesión en el tendón de la corva, que lo sacó de las canchas por varias semanas.

Tampoco podrá estar el jueves, contra Chile, Germán Pezzella, quien de lo contrario parecía ser una fija, porque tiene que cumplir con una fecha de suspensión por acumulación de dos tarjetas amarillas.

Ante este panorama el puesto está en el aire, pero Lisandro Martínez le ganaría la pulseada a Lucas Martínez Quarta para acompañar a Otamendi. El jugador del Ajax llega con rodaje en su equipo, mientras que el ex River no viene jugando en Fiorentina porque tuvo COVID-19 y recién hace tres días dio negativo de la enfermedad. De todas formas, será clave cómo los vea Scaloni de acá al jueves para terminar de definir quién va de arranque en Calama.

Los ausentes en la lista de la Selección Argentina

Lionel Messi: No juega desde hace un mes, entre las minivacaciones por las fiestas y el coronavirus. Acordaron que se quede en París.

Cristian Romero: Recién hace algunos días se sumó a las prácticas de Tottenham, tras la lesión que sufrió en el último Argentina-Brasil.

Exequiel Palacios: Sufrió un golpe en la espalda y no juega desde hace un mes con Bayer Leverkusen.

Nicolás Domínguez: Sufrió un golpe en un hombro.





Juan Foyth: Sufrió una lesión muscular el último fin de semana con Villarreal.

Joaquín Correa: distracción de los flexores del muslo izquierdo.

Los convocados de la Selección Argentina para jugar con Chile y Colombia por Eliminatorias

Franco Armani (River)

Esteban Andrada (Monterrey)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Juan Musso (Atalanta)

Nahuel Molina (Udinese)

Gonzalo Montiel (Sevilla)

Lucas Martínez Quarta (Fiorentina)

Germán Pezzella (Betis)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Lisandro Martínez (Ajax)

Nicolás Tagliafico (Ajax)

Marcos Acuña (Sevilla)

Nicolás González (Fiorentina)

Lucas Ocampos (Sevilla)

Leandro Paredes (PSG)

Guido Rodríguez (Betis)

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid)

Giovani Lo Celso (Tottenham)

Alejandro Gómez (Sevilla)

Alexis Mac Allister (Brighton)

Emiliano Buendía (Aston Villa)

Ángel Di María (PSG)

Ángel Correa (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter)

Julián Álvarez (River)





Los partidos que le quedan a la Selección Argentina por Eliminatorias Sudamericanas



Fecha 15: vs. Chile, como visitante en Calama (jueves 27 de enero a las 21:15)

Fecha 16: vs. Colombia, como local en Córdoba (martes 1° de febrero a las 20:30)

Fecha 17: vs. Venezuela, como local (jueves 24 o viernes 25 de marzo a las 20:30)

Fecha 18: vs. Ecuador, como visitante (martes 29 de marzo en horario a confirmar)

Precios de las entradas de la Selección Argentina vs. Colombia

Los precios son similares a los establecidos para el último clásico disputado en San Juan frente a Brasil. A continuación, los valores de los tickets del partido entre la Selección Argentina y Colombia:

Populares: $2.000

Populares para menores de entre 3 a 10 años: $1.000

Platea Gasparini: $4.500 pesos

Platea Ardiles: $7.500





