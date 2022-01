Meshkatolzahra Safi, la tenista iraní que rompe barreras

Ganarse un lugar en la elite del tenis no es tarea fácil. Sobre todo para los jugadores oriundos de países con poca tradición y desarrollo de ese deporte. Lo sabe Meshkatolzahra Safi, quien se pasó su vida escuchando a la gente que la rodeaba decirle que nunca llegaría a jugar un Grand Slam. Eso no la desanimó. Ella siguió trabajando y entrenando y este domingo demostró que ese sueño no era un imposible. Porque a los 17 años se convirtió en la primera jugadora iraní en jugar y ganar un partido en un Major al derrotar por 6-4 y 6-3 a la local Anja Nayar en la primera ronda del cuadro de singles del junior femenino del Abierto de Australia.

"Este es un gran paso, el mayor de mi carrera", le contó Safi a la Federación Internacional de Tenis (ITF). "Para llegar a este punto, he pasado momentos muy duros, porque jugar al tenis profesional en mi país es realmente difícil. Me costó mucho disputar torneos, conseguir visados y no tuve muchos patrocinadores que me apoyaran".

Safi -que a pesar del calor del domingo (31° grados), jugó con el tradicional hijab en su cabeza y con calzas largas para cubrir sus piernas, siguiendo las leyes de su país- le debe su pasión por el tenis a Rafael Nadal. Es que cuando era pequeña, vio por televisión un partido del español y eso despertó su curiosidad por un deporte que tenía muy poca difusión en Irán.

A pesar de que hasta su madre le decía que el tenis no era para ella, Safi se inscribió en un programa de la ITF y la federación iraní que promueve el desarrollo del tenis juvenil y comenzó a afinar su talento innato y sus habilidades con la raqueta en las canchas de Karaj, una ciudad industrial cercana a Teherán y capital de la provincia de Alborz. Y no tardó en conseguir resultados.

A los 10 años ganó sus primeros títulos nacionales y enseguida empezó a disputar torneos de los Campeonatos de Desarrollo de Asia. En 2019 levantó sus primeros trofeos en el circuito mundial junior, un J5 en Shiraz y otro en Nairobi. Y el año pasado, tuvo su gran explosión: conquistó seis torneos de singles y otros cuatro de dobles y dio un gran salto en el ranking. Tanto mejoró que a principios de enero se convirtió en la primera tenista iraní en meterse en el top 100 de la clasificación junior. Apareció en el 87° lugar el 3 de enero y hoy está 74ª.

"Es una gran sensación ser una motivación para otras jugadoras junior iraníes y animarlas. En los últimos años, los jugadores de mi país sentimos quizás que es muy difícil conseguir logros a nivel internacional. Espero que mi crecimiento los anime a redoblar sus esfuerzos", comentó en ese momento. Aunque aclaró: "Este no es mi objetivo final. Quiero ser mucho mejor de lo que soy ahora".

A pesar del calor, Safi jugó con la cabeza y las piernas cubiertas, como mandan las leyes de su país. Foto ITF

Su gran 2021 le abrió además las puertas de los Grand Slam, esos torneos que ella soñaba jugar desde chica, pero que entonces parecían un objetivo inalcanzable.

"Cuando empecé, todo el mundo en Irán decía que era imposible y que no podría jugar Grand Slams, especialmente a mi madre. Por eso nunca le conté mi sueño a nadie, simplemente seguí empujando. Pero ha sido un viaje duro hasta ahora. No fue fácil mejorar como jugadora en Irán, especialmente cuando algunas personas me decían que no había futuro en el tenis en mi país. Hoy es muy prometedor y muy lindo tener gente a mi alrededor que me anime", comentó Safi.

"Es una jugadora seria y trabajadora. Está pensando no sólo en participar, sino en ganar un Grand Slam en el futuro. Estoy seguro de que se convertirá en una gran representante para Asia en un futuro próximo", comentó Amir Borghei, Oficial de Desarrollo de la ITF para Asia Occidental y Central, antes del debut de la iraní en Melbourne.

Y agregó: "El tenis está ganando mucha popularidad en Irán. Tener a una jugadora como Meshkat en un torneo de Grand Slam puede motivar a otros jugadores junior, especialmente a las chicas. Les transmite el mensaje de que trabajar duro y tener una fuerte voluntad da sus frutos".

Este domingo, Safi hizo historia al derrotar en su primer partido a la australiana Nayar (352ª) y meterse en la segunda ronda, donde chocará con la belga Sofia Costoulas (16ª del mundo). Y más allá de lo que ocurra en ese próximo match, el primer Grand Slam de la temporada ya marcó un hito en su carrera y en el tenis de su país.

"En términos de tenis iraní, siento que abrí una nueva ventana y estoy muy contenta de ser una de las buenas razones por las que mis compatriotas puedan ver el tenis en mi país", comentó la iraní. Y avisó: "Esto es histórico, pero mi sueño es más grande. Este año quiero jugar los cuatro torneos de Grand Slam".

