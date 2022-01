Pamela Anderson se divorció por quinta vez

Pamela Anderson se ha divorciado por quinta vez. La actriz, de 54 años, decidió poner fin a un matrimonio que ha durado apenas 13 meses. Se casó con Dan Hayhurst en una ceremonia íntima en su casa en la isla de Vancouver, Canadá, el 24 de diciembre de 2020.

La noticia se conoce tras la publicación unas fotografías en las que Pamela aparece en Malibú sin anillo de casada, algo que hizo saltar las alarmas de una posible separación. Y aunque la protagonista no ha confirmado nada todavía, una fuente cercana ha asegurado a la revista Rolling Stone que ya ha empezado a tramitar el divorcio en Canadá, donde la pareja ha estado viviendo desde que se dieron el “sí, quiero” en Navidad de 2020.

Anderson conoció a su todavía marido, Dan Hayhurs, en septiembre de 2020, tan solo siete meses después de separarse de su anterior esposo, el reconocido productor Jon Peters, que confesó que llevaba 35 años enamorado de ella. Fue la quinta boda para ambos, pero su historia de amor duró mucho menos de lo previsto. Tan solo doce días después de darse el “sí quiero”, la pareja decidió dejar su relación cuando ni siquiera habían llegado a formalizar su matrimonio de manera legal.

“Dejé todo por Pam. Ella debía 200.000 dólares en facturas y no tenía forma de pagarlo. Así que lo hice yo y este es el agradecimiento que he recibido. No hay más tonto que un viejo tonto”, contó él al diario Page Six tras la desilusión que se llevó con la actriz.

Además reveló que Anderson fue quien le propuso matrimonio por correo electrónico. “No hace falta decir que cuando me envió un mensaje de texto diciendo que quería casarse, fue como un sueño hecho realidad a pesar de que estaba comprometido con otra persona”, afirmó Peters, de 74 años.

La historia de amor entre ambos comenzó cuando Pamela se instaló en una casa que había comprado años atrás para sus abuelos en Ladysmith, en la isla de Vancouver donde creció, y contrató a Dan para que trabajara como albañil en la remodelación de la vivienda.

Sin embargo, la ex pareja de Hayhurst la acusó públicamente de “destrozar una familia” al iniciar un romance con él sabiendo que mantenía una relación estable desde hacía cinco años y tenía tres niños. Aunque él en ese momento tenía otra pareja, eso no evitó que comenzaran una relación de la que, al principio, Pamela se sentía muy orgullosa: “Es agradable estar con un hombre real que realmente puede cambiar una bombilla”.

Sin embargo, al parecer la convivencia no ha sido tan idílica como imaginaban y, tras dos años de relación, la ex conejita de Playboy ha descubierto cosas de su marido que no le han gustado, especialmente en la forma en que la trataba.

La separación fue posteriormente confirmada por el agente de la artista.

“Dan resultó ser un idiota con Pamela”, señaló una fuente cercana a la pareja.

Según la citada publicación, la actriz se ha marchado de la casa conyugal y actualmente está de vuelta en California para pasar más tiempo con sus dos hijos.

“Después de pasar dos años viviendo cada segundo con alguien, llegas a conocerlos para mejor y también para peor. Al hacerlo, Pamela se dio cuenta de que Dan no es el indicado”, dijo un amigo de ella.

Y agregó detalles: “Las cosas no son nada amistosas entre ellos en este momento porque ella decidió que no tenían nada en común. Él no la trató de la forma en que ella quería que la trataran”.

En una entrevista exclusiva para DailyMailTV en enero de 2020, la protagonista de “Baywatch” dio a conocer sobre su casamiento y ofreció detalles de la ceremonia: “Estoy en los brazos de un hombre que realmente me ama”, dijo Pamela.

También compartió fotos y videos de ese día. Anderson eligió una falda de novia azul y un corsé color crema diseñado por Janet Ross. Su velo era de Valentino. Debajo de su vestido, la ex chica Playboy llevaba un par de resistentes botas de lluvia Hunter. “Es la chica canadiense que hay en mí”, dijo.

La boda se llevó a cabo en el jardín de la extensa propiedad rural que Anderson le compró a sus abuelos en Ladysmith, en el lado este de la isla de Vancouver.

Matrimonios anteriores

Pamela previamente estuvo casada con Tommy Lee, en 1995, pero se divorciaron en 1998. Tienen dos hijos juntos: Brandon y Dylan. Más tarde se casó y se divorció de Kid Rock en 2006. Luego se casó y se divorció del productor Rick Solomon dos veces, en 2007 y 2013.

La actriz también mantuvo una relación con el futbolista francés Adil Rami en 2017. El romance terminó de forma escandalosa. En un comunicado que compartió en las redes sociales, Pamela aseguraba que todo se había tratado de “una gran mentira”.

“Fui estafada. Estoy devastada al descubrirlo viviendo una doble vida. Los narcisistas no cambian. Los sociópatas no cambian. Lo ha intentado todo. Ha enviado flores, cartas... Tengo un guardaespaldas porque me asusta. Me ha hecho daño y me ha amenazado muchas veces”, revelaba.

Un año después, el delantero ruso Aleksandr Kokorin reveló intimidades de lo que fue aquel amorío. “Rami nos contó muchas cosas interesantes sobre Pamela Anderson”, aseguró el futbolista en una entrevista con el jugador ucraniano Alexander Aliyev que se transmitió por Youtube y que recogió el portal ruso Sport Express.

Rami contó intimidades de su relación con Anderson. Según detalló Kokorin, “todos estaban interesados en cómo era su relación en la cama”. Y agregó: “Rami dice que Pamela Anderson fue la mejor mujer de su vida, y que él y Pamela lo hacían 12 veces por noche”.

Fuente: TELESHOW