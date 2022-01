El saludo del puño: qué recomiendan los expertos

El coronavirus, que afectó a más de 336 millones de personas en el mundo, cambió las rutinas de la vida cotidiana. Se establecieron confinamientos que obligaron a reducir las salidas por las ciudades durante el primer año principalmente. El barbijo o mascarilla pasó a estar entre los objetos para llevar y usar continuamente, y se dejaron de dar abrazos y apretones de la mano a otros durante los encuentros. Pero la situación está cambiando: ya el 53% de la población tiene el esquema completo de vacunación. ¿Se puede volver a saludar con la mano si una persona ya está vacunada? ¿Qué pasa si un conocido tiende la mano? ¿Y si tiene síntomas? ¿Se puede dar un beso en la mejilla a un conocido?

La situación del apretón de manos podría ser incómoda cuando ocurre por primera vez después de tantos meses de pandemia. Los protocolos iniciales de las autoridades sanitarias en relación al COVID-19 pedían que se evitara el contacto con otras personas y que se mantuviera una distancia de dos metros. Esta medida -el distanciamiento- se sumó a las herramientas efectivas de prevención del COVID-19, que incluyen desde la vacunación hasta la ventilación cruzada y permanente de los ambientes interiores.

Pero ahora tras el avance de la vacunación -que da una mayor protección para prevenir hospitalizaciones y mortalidad si la persona se contagia- es probable que una persona que ya recibió las dosis se encuentre con una mano extendida para el saludo. Ese simple acto le obligará a tomar una decisión en una fracción de segundo. Para algunos, puede ser atemorizante.

“En países de Sudamérica, el abrazo, el apretón de manos o el beso forman parte de nuestra idiosincrasia. Lamentablemente, la propagación del coronavirus obligó a poner en pausa a ese tipo de saludos y contacto con los otros. Por el momento no se recomienda saludar con un apretón de manos o con un beso al tener en cuenta la actual situación epidemiológica, con el predominio de la circulación de la variante Ómicron en el mundo”, contestó Javier Farina, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y jefe de infectología del Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta, en Cañuelas, provincia de Buenos Aires. La explicación sobre por qué no se recomienda el saludo con la mano, el beso o el abrazo por el momento es que la persona ya vacunada completamente podría también contagiarse o incluso contagiar a otros si tiene la infección.

Es que si bien las vacunas ofrecen protección contra el virus y frenan la propagación de la enfermedad, la efectividad no llega al 100% y algunas personas pueden igualmente contagiarse el virus y transmitirlo aunque ya estén inmunizadas.

“Dar un beso, un abrazo o un apretón de manos no son ideales para este momento de la pandemia. No todo el mundo está vacunado, y tanto los que están inmunizados como los que no lo están pueden contagiar el coronavirus. Por lo cual, seguimos recomendando el distanciamiento y saludar con el puño”, dijo la médica Laura Pulido, de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.

Hay que esperar para volver a dar un saludo con besos o abrazos

La especialista en infectología Elena Obieta, de la Sociedad Argentina de Infectología, comentó: “Hoy si las personas ya vacunadas contra el COVID-19 como las no inmunizadas se encuentran con otras que no son convivientes tienen que usar barbijo y mantener el distanciamiento. Los vacunados se pueden contagiar igualmente. Pueden tener menos carga viral si se contagian y menos tiempo. Pero aún hay que esperar para volver a dar un saludo con besos o abrazos”.

Fuente: Infobae