Advierten sobre millones de casos de covid no detectados

El coronavirus no da tregua. El avance de la variante Ómicron preocupa al mundo y principalmente a la Argentina, que evalúa dejar de contabilizar los casos. Sin embargo, la infectóloga, Gabriela Piovano advirtió que los números de contagiados parecen estar escondidos bajo la alfombra: «Hay 3 millones de casos activos que no se detectaron«, manifestó.

En declaraciones con C5N, Piovano aseguró que «se llega a un techo de testeo, porque los números están por arriba y nosotros estamos más abajo» pero que «están todos vacunados en su mayoría y la variante no es tan fatal». Recordó que «se pasaron las terapias no Covid a Covid, si no se hubiera hecho una sustentación de camas, hoy habría un colapso».

Además, Piovano subrayó que «se hacen debates por cosas que no hay que hacer, como pasó con el pase sanitario» y que en la Argentina se van a dejar de contabilizar los casos de Covid: «Si vos me decís que hay 69 mil casos es porque no se contabilizaron, es algo que va a empezar a caer, se habla de millones de casos por día. Hay 3 millones de casos activos que no están detectados».

La posición de la Organización Mundial de la Salud

«La propia OMS contó que no es la mejor salida pensar en una endemia», remarcó la infectóloga quien al justificar esta frase recordó que «en África se trata al coronavirus como una endemia y sin embargo hay millones de muertos». Remarcó que «es algo que se hace para conformar a este sector del mundo, pero del otro lado del océano la realidad es distinta».

Piovano aseguró que «hay sectores en los que el virus no está controlado y te pone en una situación de un reservorio en el que si no tomás actitud con los viajeros o el intercambio, vas a seguir importando nuevas variantes». Por otra parte concretó que «las personas que tengan un desenlace fatal, las vamos a volver a someter con el riesgo de colapso, porque la idea es que haya camas de internación garantizadas».

