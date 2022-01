Cambios en América: renovación de programas y conductores

En este 2022, el canal América continúa con modificaciones en su grilla de programación y en la estructura del área de contenidos que ahora será liderada por Fernanda Merdeni como gerente de Producción y Verónica Cerban como subgerente. Además se suma José Núñez como consultor artístico.

Estos cambios en los puestos gerenciales de la emisora de Palermo se realizan luego de la salida de Liliana Parodi, quien estuvo a cargo de la gerencia de Programación de la emisora durante varios años, y decidió dar un paso al costado en diciembre del año pasado.

“Tenemos la responsabilidad de escuchar las exigencias de los televidentes. Para eso estamos generando una pantalla que entretenga, informe y acompañe. Tenemos figuras y productores sólidos in house que acompañan en el trabajo diario y en equipo. Buscamos una pantalla que tenga un correlato en toda su programación”, dijo Merdeni respecto a este nuevo desafío.

“Los cambios no nos asustan, tenemos la experiencia para reinventarnos y al mismo tiempo generar nuevos productos y talentos. Además contamos con marcas sólidas que se sostienen más allá del tiempo y de las circunstancias, eso es un potencial y un distintivo para nuestra pantalla”, completó la directiva.

Cambios en Intrusos

Este viernes 21, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se despiden de la conducción de Intrusos, uno de los programas de espectáculos más emblemáticos y exitosos de la televisión. En 2021 habían ocupado el lugar que dejó Jorge Rial, el periodista que estuvo al frente del ciclo durante dos décadas y decidió apostar por un camino diferente.

A partir del lunes 24, Florencia de la V debutará como la nueva presentadora de Intrusos, lo que representa un enorme desafío en su carrera en los medios. “Me emociona toda el agua que tuvo que pasar bajo el puente para que tenga una conductora trans al frente. Que me hayan elegido para estar al frente de Intrusos habla de un cambio de paradigma, de un mundo más inclusivo y con perspectiva de género, celebro esta apuesta del canal”, dijo Flor al respecto.

“Crecí en ese programa, mi vida la atravesó ese programa, cuando debutaron yo estaba en mi segunda temporada de Mar del Plata, por ahí pasó mi primer protagónico en calle Corrientes, mi primera tapa de revista, me casé, mis hijos... Entonces, es un programa emblemático para mi vida y del canal”, agregó.

“Es mucha la responsabilidad que siento, me encanta. Igual me siento muy acompañada por el programa, por la producción y los compañeros. Además, me encanta la farándula, la actualidad, estar constantemente informada”, explicó. “Yo siento que hoy, como conductora, estoy a punto caramelo”, dijo la actriz.

“Estoy madura, crecida, sé lo que quiero decir, cómo lo quiero decir y de qué manera expresarlo para que le llegue al que quiero que le llegue. En otros momentos sé que estaba mucho más perdida”, analizó en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas (La Once Diez / Radio de la Ciudad).

Además de la incorporación de Florencia a Intrusos, ciclo emblema de América, se espera en estas semanas más novedades respecto a la programación del canal.

Fuente: TELESHOW