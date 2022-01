El río Santa María desbordó y anegó la ruta nacional 40

Defensa Civil de la Provincia informó este domingo que se produjo la crecida y desborde del río Santa María, en la zona de El Bañado, en los Valles Calchaquíes, alrededor de las cuatro de la mañana.

Hay cinco familias afectadas que están siendo asistidas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y la comuna rural de Colalao del Valle.

El curso llegó a tapar un tramo de la Ruta Nacional 40 a la altura de la localidad mencionada, al sur de Colalao del Valle, producto de las intensas lluvias que cayeron anoche en Catamarca.

Del lado tucumano "no fueron importantes las precipitaciones", indicó Fernando Torres, director de Defensa Civil de la Provincia. Sin embargo, la provincia se encuentra en Alerta Amarilla, de acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional.

"El río creció tanto, según informaron los Bomberos Voluntarios, que desbordó en algún punto de El Bañado y esto generó un problema a esas cinco familias”, expresó el director de Defensa Civil.

Con respecto a los vecinos afectados, precisó que “aunque no sufrieron daños mayores, porque lograron levantar sus muebles y pertenencias, las personas están siendo asistidas localmente desde la comuna, a cargo del comisionado Gerardo Morales, y por Desarrollo Social”.

En esa línea, el director de Defensa Civil explicó que “se está evaluando el daño en las viviendas, porque al ser de adobe pueden verse afectados sus cimientos”.

¿Qué hay que tener en cuenta cuando hay alerta Amarilla?

Este tipo de aviso significa que un área "será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas de intensa actividad eléctrica, fuertes ráfagas, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma local", explica el Sistema Meteorológico Nacional.

Recomendaciones

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades. Tène siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.