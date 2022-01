Tras un mes de espera, Lionel Messi vuelve en el PSG

La Pulga no juega desde el 22 de diciembre por la Ligue 1. Luego viajo al país por las fiestas y se contagio de COVID-19. Los detalles de su regreso.

Tras un mes de espera Lionel Messi volverá a jugar hoy para el PSG. Será esta tarde contra el Reims, en el Parque de los príncipes, desde las 16.45, por la fecha 22 de la Ligue 1.

La Pulga disputó su último juego con el París Saint Germain de Mauricio Pochettino el 22 de diciembre, frente al Lorient, y luego viajó a Argentina para pasar la fiestas de fin de año, donde se contagio de COVID-19, enfermedad de la que le costó un poco más de lo esperado recuperarse.

Incluso por esa falta de actividad, Lionel Scaloni decidió no convocarlo para los partidos de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, contra Chile y Colombia. La Selección Argentina ya tiene su boleto asegurado y el DT prefirió que el astro se siga con su puesta punto en París y no complicar las cosas con los franceses, que en el último tiempo casi no lo tuvieron a disposición.

Mauricio Pochettino, director del PSG, fue contundente cuando le consultaron sobre el balance del rosarino en Francia. “Les recuerdo a todos que es el ganador de siete Balones de Oro. En estos días trabajó bien, estamos satisfechos y contentos con su evolución. Va a estar con el grupo”, afirmó en conferenciad e prensa.

Con respecto a la recuperación de Messi, el entrenador deslizó que “siempre son buenas noticias que jugadores que estuvieron inactivos puedan estar a disposición para ayudar al equipo”. Además, agregó: “Es un privilegio tenerlo. No solo aporta su rendimiento, sino que levanta el de sus compañeros”.

Pochettino, sobre la situación de Mbappé y su futuro

Mientras el delantero no renovó su contrato con PSG y se lo vincula con Real Madrid, el director técnico solo se refirió a su condición física por una molestia muscular. “Ayer y hoy terminó los entrenamientos junto al grupo y mañana estará presente. Después veremos si como titular”, deslizó.

La recuperación de Neymar: cuándo volvería a jugar

“Está bien de ánimo y con muchísima motivación”, reveló Pochettino sobre el brasileño. En tanto, y en relación a su recuperación de un esguince en el tobillo izquierdo con lesión ligamentaria, añadió: “Esperemos que esté con nosotros lo antes posible. Lo iremos evaluando cada día”.

Con Messi a la cabeza, los jugadores convocados del PSG vs. Reims

1. Keylor Navas

3. Presnel Kimpembe

4. Sergio Ramos

5. Marquinhos

6. Marco Verratti

7. Kylian Mbappé

8. Leandro Paredes

9. Mauro Icardi

11. Angel Di Maria

15. Danilo Pereira

17. Colin Dagba

21. Ander Herrera

23. Julian Draxler

24. Thilo Kehrer

25. Nuno Mendes

28. Eric Junior Dina Ebimbe

30. Leo Messi

34. Xavi Simons

38. Edouard Michut

40. Denis Franchi

70. Lucas Lavallée



La probable formación del PSG vs. Stade de Reims

Gianluigi Donnarumma; Colin Dagba, Marquinhos, Sergio Ramos, Nuno Mendes; Marco Verratti, Ander Herrera, Leandro Paredes; Lionel Messi, Mauro Icardi o Kylian Mbappé, Ángel Di María. DT: Mauricio Pochettino.

Los datos de PSG vs. Stade de Reims, por la Ligue 1

Hora: 16.45

TV: ESPN 2

Árbitro: Eric Wattellier

Estadio: Parque de los Príncipes



Fuente: TyC