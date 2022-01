Alicia Castro se contagió de Covid y apuntó a Carla Vizzotti

La exdiplomática criticó duramente a la ministra de Salud y manifestó que la "estrategia de vivir con el virus no es buena".

La exembajadora argentina ante Venezuela y Reino Unido, Alicia Castro, cuestionó la estrategia sanitaria de la ministra de Salud Carla Vizzotti tras haberse contagiado de coronavirus y la acusó de mentir sobre la cantidad de casos de infectados y muertes en el contexto de la aparición de la variante Ómicron en Argentina.

La política y sindicalista recordó las declaraciones de la titular de la cartera sanitaria cuando habló de "acostumbrarse a convivir con el virus" y relató su situación personal a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. "Tengo Covid. La primera vez en marzo 2020 y ahora con tres vacunas, dos Sputnik y una Pfizer", comenzó diciendo.

"Ómicron es altamente contagiosa. Los síntomas no son “leves” ni dejamos de temer por posibles complicaciones y secuelas. La estrategia de 'vivir con el virus' no es buena", mencionó al mismo tiempo que etiquetó a Vizzotti en su publicación.

Por otro lado, la exdiputada acusó a la ministra de mentir ante "el exponencial aumento" de casos, fallecimientos e internaciones en camas de terapia intensiva. "El negacionismo de nuestras autoridades, Alberto Fernández, es irresponsable y peligroso para la Salud Pública", lanzó.

Por otro lado, la ex diplomática recomendó al gobierno informarse sobre la eliminación del coronavirus o "estrategia Zero Covid". "No implica largas cuarentenas, sino medidas cortas, oportunas y control de fronteras", sostuvo. Y en ese sentido, dijo que Argentina tuvo récord de muertes y contagios e "importó" distintas variantes del virus como Manaos, Delta y Ómicron.

Críticas a Vizzotti

Esta no es la primera vez que la ex embajadora cruza a la encargada de la cartera de Salud. En septiembre pasado, Castro le recriminó que “no se ganan elecciones escuchando a los covidiotas" debido a las medidas que había tomado antes de las PASO.

En varias oportunidades la ex funcionaria mantuvo, sin disimulo, una postura muy crítica sobre la política sanitaria del Gobierno y exigió el cierre total de fronteras para evitar el ingreso de nuevas cepas al país.

