Albos y cirujas abren la fiesta del fútbol de verano en el Martearena

Comienza esta noche el Cuadrangular de Verano. También estarán Central y Chaco For Ever. El aforo será del 70 por ciento.

Todo pinta para que con bombos y platillos se produzca la jornada inaugural del “Cuadrangular de Verano Salta 2022”, hoy en el estadio Padre Martearena. En el petit torneo intervendrán los representativos salteños de Gimnasia y Tiro y Central Norte; mientras como invitados también tomarán participación San Martín de Tucumán (Primera Nacional), y Chaco For Ever, recién ascendido también a la Primera Nacional.

Cabe destacar que a partir de hoy los eventos masivos de más de mil personas volvieron a quedar habilitados en Salta, tras la reunión que mantuvo ayer a la mañana el Comité Operativo de Emergencia de la Provincia.

La decisión, que será válida hasta el 28 de febrero, contempla que los espacios deberán contar con el 70 por ciento de aforo. Algo que se remarcó es que se controlará el pase sanitario, es decir, quienes concurran deberán contar con el esquema completo de vacunación (las dos dosis).

Así, hoy se presentará un partido que promete ser de alto vuelo, como el que protagonizarán Gimnasia y Tiro y San Martín de Tucumán, desde las 21.30.

El plantel albo dirigido por Ever Demaldé finalizó la primera parte de la preparación en Perico, donde jugó un par de amistosos con Gimnasia de Jujuy. En el primer partido igualaron sin goles. En tanto, en el segundo el lobo ganó 2 a 1.

Cabe destacar que las entradas para cada partido tendrán los siguientes costos: $500 las populares, $750 preferenciales y $1.000 las plateas. Las mismas podrán adquirirse en las boleterías del estadio Martearena y en los estadios de Central Norte y Gimnasia en el caso de los partidos que disputarán los representantes salteños.

Cronograma de partidos

Sábado 22/1: 21.30 - San Martín (T) vs. Gimnasia y Tiro.

Martes 25/1: 21.30 - San Martín (T) vs. Chaco For Ever.

Domingo 30/1: 19 - Central Norte vs. Chaco For Ever.

Martes 8/2: 21.30 - Central Norte vs. Gimnasia y Tiro.