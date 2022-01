Darío Benedetto fue presentado en Boca como nuevo refuerzo

"No sé si voy a poder contener las lágrimas porque la verdad que los extrañé muchísimo", comentó el goleador en su regreso tras un paso por Europa.

Darío Benedetto aterrizó en el país el pasado jueves, rápidamente se realizó la revisión médica y saludó a sus nuevos compañeros. Durante las últimas horas, el club hizo oficial el fichaje y este viernes por la tarde se realizó la presentación oficial con una conferencia de prensa en la Bombonera.

El jugador reiteró su alegría por volver al club: “Estoy muy emocionado. siempre el hincha de Boca te sorprende. Estoy contento de poder estar de vuelta vistiendo estos colores, estoy feliz”.

“Sabemos muy bien los objetivos que tenemos, el más importante es la Copa Libertadores y estoy dispuesto a a aceptar todo tipo de responsabilidad. No tengo ningún problema con eso”, sostuvo, y recalcó: “Quiero disfrutar el momento, adaptarme lo más rápido posible al técnico, a la idea que tenga y a los compañeros, que desde que me fui sigo teniendo buena relación con todos pero a algunos no los conozco”.

Más allá del arribo del atacante de 31 años, el Xeneize también tuvo otro movimiento en el mercado de pases en estas últimas horas: Agustín Obando y Oscar Salomón se marcharon a préstamo al recién ascendido Tigre.

Boca enfrenta a la U. de Chile desde las 21

Con el objetivo de obtener un resultado favorable que lo deposite en la final del Torneo de Verano, Boca enfrentará a Universidad de Chile este viernes, desde las 21, en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi. Con vistas al partido, Sebastián Battaglia piensa patear el tablero y cambiar casi toda la formación.

El técnico azul y oro tiene en mente hacer nueve cambios respecto al equipo que derrotó 2-0 a Colo Colo en la primera fecha del Grupo A. Solo mantendrá a Luis Advíncula y a Sebastián Villa desde el arranque. El resto de los que fueron titulares frente al Cacique les dejarán sus lugares a otros integrantes del plantel.

De esta manera, habrá modificaciones en todas las líneas. En el arco, Javier García reemplazará a Agustín Rossi. Por su parte, en defensa ingresará Carlos Zambrano por Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo volverá a jugar por Gastón Ávila y Agustín Sandez hará lo propio por Frank Fabra.

El mediocampo cambiará de raíz: Esteban Rolón saltará a la cancha por Alan Varela, Aaron Molinas irá por Juan Ramírez y Agustín Almendra, quien no había sido convocado en el debut de Boca por diferencias con el DT que luego fueron resueltas en la semana, se moverá en lugar de Diego González.

Además del extremo colombiano, la delantera estará conformada por Exequiel Zeballos, el sustituto de Eduardo Salvio y autor de un golazo de tiro libre el lunes pasado, y por Luis Vázquez, quien se plantará en el área por Nicolás Orsini.

La formación de Boca vs. Universidad de Chile, por el Torneo de Verano

Javier García; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Agustín Sandez; Agustín Almendra, Esteban Rolón, Aaron Molinas; Sebastián Villa, Luis Vázquez y Exequiel Zeballos.