Pampita contó por qué invitó a Benjamín Vicuña a su cumpleaños

En una fiesta llena de regalos, sorpresas, glamour y mucho baile, Pampita celebró la llegada de los 44 años en un restaurante de la Costanera. Lo hizo junto a su marido, Roberto García Moritán -que también festejó porque cumplía un día después que la modelo-; y sus hijos, Bautista, Beltrán, Benicio y Ana. El festejo se llevó a cabo en Enero, un reconocido restaurante de la Costanera, en donde la modelo lució un impactante vestido negro al cuerpo, con un maxi tajo y sandalias altas al tono.

Entre los invitados estuvieron presentes sus afectos más cercanos, su hermano Guillermo, los hijos que Moritán tuvo con Milagros Brito, Santino y Delfina, y decenas de amigos muy queridos entre los que se incluye el ex futbolista chileno, Iván Zamorano. Pero sin dudas hubo un invitado especial que ya no sorprende pero no deja de llamar la atención su presencia en los eventos que no tienen que ver con los hijos que tuvieron juntos: Benjamín Vicuña. Porque una cosa es que asista al cumpleaños de los chicos, incluso al bautismo de Anita, y otra que vaya al cumpleaños de su ex.

Si bien ya dejaron claro en otros encuentros que hay buena onda entre ellos -sobre todo desde que el chileno se separó de Eugenia La China Suárez-, su presencia no deja de llevarse todas las miradas. El actor -que acaba de blanquear su relación con una amiga de Pampita, Eli Sulichín- llegó solo minutos antes de que termine la jornada, cuando Pampita estaba por soplar las velitas, con tres regalos. Es que después de las doce, ya era el cumpleaños del Moritán y de Zamorano -íntimo amigo de Vicuña y padrino del hijo menor- y ambos se convirtieron en los protagonistas de los festejos.

Fue en un momento del festejo en el que Pampita salió a saludar a la prensa que decidió romper el silencio y referirse al vínculo con su ex. “¿Tenés alguna asignatura pendiente o algún tema que tengas que cerrar?”, le preguntó Rafa Juri, cronista de Intrusos. La modelo brindó una respuesta contundente: “No, por suerte no me quedó ninguna mochila, ni ninguna cosa”.

“Tampoco me quedó ninguna charla que no haya tenido, no me quedó gente para conversar. Me han perdonado, he perdonado, ando muy liviana por la vida por suerte”, sentenció la conductora de Pampita on line, que mientras transcurría la fiesta un equipo estaba registrando todo para la segunda temporada de su reality, Siendo Pampita. “¿Te saludó Benjamín?”, quiso saber. “Claro que me saludó, hablamos todos los días por los chicos así que sí, me saludó”, respondió muy tranquila.

El periodista quiso saber además, si pedía deseos a la hora de soplar las velitas. “No sé si puedo pedir algo más, puedo agradecer”, le respondió, aclarando que se sentía realizada y feliz en el día de su cumpleaños.

Así, la empresaria reflexionó: “Pedir sería mucho, tengo tanto, estoy rodeada de tanto amor, puedo hacer el trabajo que me gusta, estamos todos bien de salud, nos amamos mucho, no quedan más cosas por pedir. Lo primero es la familia, por eso estamos todos juntos, es lo que le quiero dejarles a mis hijos y por suerte estamos todos bien”.

Hace un tiempo atrás, Pampita y Vicuña se habían cruzado por primera vez en un evento público y dieron que hablar. Sonrisas y mucho nerviosismo. Apenas se cruzaron, la onda entre ellos fue notoria: besos, abrazos y mucha charla cómplice. “A Carolina hace años que no la veía con esa sonrisa y él estaba gracioso, aunque algo nervioso”, comentó una persona que asistió al evento.

Yanina Latorre había contado que Benjamín se las pasó preocupado en la previa: “él llegó más tarde y lo primero que hizo fue preguntar por Pampita. ‘¿Ella ya llegó? Qué nervios’ ‘¿Ya habrá llegado Carolina? Ahora van a estar todos atrás nuestro, ¡que nervios!’”. Por su parte, la modelo y conductora, más acostumbrada a enfrentar a la prensa, lo manejó con más naturalidad. Ahora los encuentros, ya son moneda corriente.

Fuente: TELESHOW