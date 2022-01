Érica Rivas explicó por qué la “echaron” de Casados con hijos

Sigue el escándalo en torno a la polémica salida de Érica Rivas de la versión teatral de Casados con hijos, la cual finalmente nunca se llegó a estrenar debido a la pandemia. La actriz, que en la serie televisiva interpretaba el recordado personaje de María Elena Fuseneco, volvió a hablar del tema y dio nuevos detalles de ese momento.

“Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista”, planteó Érica.

“Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo. Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. Me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huevos, porque soy un grano en el orto”, dijo sin vueltas sobre el vínculo con sus ex compañeros, en una charla con el periodista Julio Leiva para el ciclo de entrevistas llamado Caja Negra.

“Yo no me bajé, me bajaron”, había dicho Rivas en una entrevista realizada en septiembre de 2021. “Yo no decidí, decidieron ellos. Y siempre pasó lo mismo, no solamente con esto: yo no quise dejar de estar en esos espacios de representación, para mí es importante estar más allá de que es la boca del lobo. Es muy difícil estar ahí pero yo no quería no estar. Al contrario: yo amo a María Elena y la amé siempre. Ese personaje siempre será algo de lo que estuve orgullosísima, pero bueno, pasaron 15 años, las cosas cambiaron, hay que pensarlo de otra manera, hay que ver de qué nos reímos ahora y todo lo que ya dije. Lo volvería a hacer igual, no tengo ninguna duda: volvería a decir lo mismo”, ahondó al respecto.

“Puedo entender que haya mujeres que hayan decidido no acompañarme o estar del otro lado porque entiendo que da miedo. Porque a mí me lo da. Entonces, entiendo que puede pasar porque es un dolor para mí. Una piensa que del otro lado está solamente el opresor pero no, a veces también están tus propias compañeras, y eso es duro. La verdad que es duro...”, había dicho en la misma conversación acerca de las reacciones de Florencia Peña y Luisana Lopilato, compañeras mujeres en la serie y en la obra, al respecto de que a ella la hayan bajado de la obra.

Tras las declaraciones de Rivas, Florencia Peña a defenderse: “No estoy de acuerdo con lo que dice, yo la recontra banco como mujer, como compañera. La sororidad no tiene que ver con que uno esté de acuerdo con cualquier cosa que haga una mujer, ni yo tampoco puedo pedir que estén todos de acuerdo con lo que hago y digo. Yo fui sorora en el sentido que tanto Luciana como yo intentamos por todos los medios que ella estuviera”, dijo en una entrevista con Intrusos (América).

“Hubo una cuestión entre la producción y Érica, yo siempre termino defendiendo todo y al final la culpable de todo soy yo. En este caso no tengo que ver porque ni siquiera soy parte de la producción. Pero si te quiero decir que hubo cosas que no me gustaron que no estuvieron buenas y con las que yo no acuerdo, eso no quiere decir que no la respete, que no la quiera y que no me parezca una genia como actriz”, explicó Florencia.

Cuando le preguntaron si tendría una charla con Érica, Peña respondió: “Claro que sí. Yo tengo un ejercicio con mis hijos donde no me quedo a vivir en el enojo jamás. No soy rencorosa, me encantaría tomarme un café con ella. Tenemos miradas diferentes... acá tiene que ver con decisiones que a nosotros nos exceden a Lu y a mí, pero te puedo ratificar que las dos siempre quisimos que Érica estuviera no hubo acuerdo y la defendimos a muerte”.

