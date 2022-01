Fernán Mirás lloró al recordar su reacción tras haber sufrido un aneurisma

Fernán Mirás había tenido un aneurisma cerebral en octubre pasado y fue internado en el Sanatorio Los Arcos, en el barrio de Palermo. Frente a este cuadro al actor le colocaron un stent, pudo recuperarse y retomar las funciones de la obra ART, que protagoniza junto a Mike Amigorena y Pablo Echarri, en el teatro Multitabaris.

El artista recordó detalles del difícil momento que vivió el año pasado en una entrevista con Germán Paoloski. “Es la primera vez que salgo desde que tuve un bailecito. Estoy muy bien. Igual de boludo que antes”, señaló en tono de broma. “Vino sin aviso. Me veo obligado a agradecer a un montón de gente que me mandó saludos y mensajes mientras yo estaba por ahí”, explicó.

En el programa No es tan tarde, que se emite por Telefe, Fernán manifestó: “Me han llegado muestras de afecto que me hacen llorar, como la tuya”. Luego agregó: “La verdad es que fue rara la situación cuando vería que alguien por la calle se alegraba de que yo estaba bien. Era muy rara esa situación de que alguien que yo no conozco pero que me conoce de toda la vida se alegre de que esté bien. Me hace llorar”.

Durante la charla, Mirás explicó que una semana después de haber sufrido el aneurisma leyó la noticia de lo que le había pasado en los medios de comunicación. “Sonaba feo, pero yo estaba bien dentro de todo lo que me pasó”, afirmó el protagonista de la exitosa película Tango feroz: la leyenda de Tanguito.

Además, recordó cómo fue el momento en el que sintió que algo malo le estaba pasado: “Yo tuve un malestar que era como si me explotara la cabeza. Sentí que lo que pasaba era claramente algo de ese orden y eso ayudó porque pedí un médico a domicilio y le dije ‘me está por explotar la cabeza’ y era literalmente lo que pasaba”.

Tras ser revisado por el médico, lo llevaron en ambulancia hasta la clínica donde lo operaron. “Me metieron un catéter, me enchufaron un tubo, me metieron unos filamentos y me taparon el aneurisma”, dijo sobre la intervención que le hicieron. Y no pudo evitar emocionarse cuando recordó su reacción antes de entrar al quirófano: “Yo dejé un par de mensajes despidiéndome porque si me moría, era peligrosa la operación. Si hablo de eso lloro, pero le dejé un mensaje a mis hijos fingiendo algo casual, pero dije ‘de última, que tengan un último mensaje’”.

Cabe recordar que mientras estuvo internado, Fernán publicó un mensaje desde su cuenta de Instagram para llevar tranquilidad a sus seguidores. “¡Gracias a todos! Me han tirado tanta buena onda que moqueo. No puedo usar el teléfono, quería agradecerles por tanto y por los chistes también (Que para mí el humor se inventó para momentos así)”, escribió el ex Casi ángeles.

Respecto a su estado de salud destacó el hecho de haber actuado con rapidez. “Estoy muy bien, la saqué barata y la agarramos a tiempo”, afirmó el artista y agradeció a todos sus seguidores por las muestras de afecto y a todo personal de salud que lo asistió.

Fuente: TELESHOW