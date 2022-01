¿Los test de antígenos siguen detectando al Covid-19?

Falsos negativos, en qué momento se debe hacer una PCR y cuál es la influencia de la vacunación, son solo algunas de las preguntas que se extendieron casi a la misma velocidad que el uso de los test de antígenos para detectar Covid-19.

“Los test de antígenos de uso profesional van a dar positivo, siempre y cuando, el paciente tenga antígeno viral presente. Lógicamente, el paciente sintomático tiene más cantidad de virus, entonces es más probable que dé positivo”, afirmó Ricardo Teijeiro (MN 58.065), infectólogo del Hospital Pirovano, en diálogo con este portal.

En tanto, el bioquímico, inmunólogo e investigador principal del CONICET, Guillermo Docena, señaló: “El test de antígenos es una prueba que permite la detección precoz de una enfermedad, la PCR es la prueba confirmatoria. En general, se debe hacer primero el antígeno y después la PCR, pero ahora es imposible porque está todo saturado”.

Test de antígenos: ¿existen falsos negativos?

Los test de antígenos se basan en la detección de las “estructuras moleculares que se encuentran en la superficie de los virus y que el sistema inmunitario reconoce”. Es por eso que los especialistas destacan la importancia de la carga viral presente en el organismo. Es decir, cuántos virus hay en una persona infectada.

“El test de antígeno puede detectar un sintomático y un asintomático positivo, aunque va a depender de la carga viral. Generalmente, a mayor carga viral más síntomas y el antígeno que detecta”, afirmó el inmunólogo. En este sentido, advirtió que al arrojar un resultado positivo de Covid-19 no se requiere mayor confirmación.

Sin embargo, Docena advirtió sobre los falsos negativos en personas con síntomas, los cuales pueden estar relacionados con una baja carga viral. Es por eso que destacó la importancia de realizar una PCR para confirmar el diagnóstico. “La gran diferencia entre ambos es el umbral de detección”, aseguró.

El infectólogo explicó que “los test de antígenos van a dar positivo, siempre y cuando, el paciente tenga antígeno viral presente, ya sea con síntomas o asintomático, aunque en los sintomáticos hay una mayor cantidad de virus y es más probable que dé positivo”.

Por este motivo, Teijeiro recalcó que “cuando un test de antígeno da negativo en un paciente sintomático se debe realizar la conclusión definitiva con un PCR”. Además, advirtió hay que diferenciar los resultados que se pueden obtener de esta clase de pruebas diagnósticas, efectuadas por profesionales, de los autotest, ya que estos últimos solo son orientativos.

Las vacunas pueden provocar errores en los test de antígenos

Las vacunas generan anticuerpos, pero no antígenos, aclaran los especialistas. Es por este motivo que no interferirían en la detección de la infección por Covid-19, incluso si una persona tiene el esquema de vacunación completo, más la dosis de refuerzo.

“Las vacunas no alteran los resultados ni del test de antígeno, ni del PCR”, aseveró Teijeiro.

“El test de antígeno detecta, justamente, el antígeno que está en el virus y se extrae de las células”, agregó Docena.

Asimismo, el inmunólogo aclaró que, pese a que no hay casos descritos por la ciencia, podría existir que “una persona tenga una alta cantidad de anticuerpos que bloqueen al virus, no dejen que entre en las células y no se detecte. En ese caso, sería asintomático. Se contagió, por la inmunidad de las vacunas no se enfermó y no transmite el virus porque bloqueó su capacidad de replicarse en las células”.

Tras la llegada de Ómicron, ¿cambiaron los síntomas del Covid-19?

Desde que Ómicron hizo su irrupción en la pandemia, los cambios en los síntomas, como así también su posible prolongación en el tiempo se sumaron a las dudas. Es por eso que el infectólogo recordó estos signos para tener en cuenta a la hora de realizar un test.

“Con Ómicron los síntomas son más de afectación respiratoria alta, como es secreción nasal; picazón o dolor de garganta; fiebre; molestia o dolor corporal. También vimos afectación gastrointestinal, en especial, en los pacientes pediátricos”, dijo Teijeiro. Al tiempo que advirtió que ante la presencia de síntomas se debe efectuar una consulta con el especialista. “Es muy difícil hacer un diagnóstico clínico, salvo que sea un contacto estrecho de alguien con Covid-19″, señaló.

En tanto, en lo que se refiere a los síntomas postcovid, el infectólogo aseguró que la duración es variable. “En los casos leves, en general, se autolimitan a cinco días o una semana, aunque hay casos en que se prolongan un poco más”, dijo. E incluso recalcó: “En las primeras olas veíamos que podían durar de tres a seis meses, pero ahora no lo estamos observando tanto. Actualmente, en algunos casos, se prolongan hasta 15 o 20 días”.

Para finalizar, más allá de recalcar la importancia de vacunarse contra el Covid-19, Teijeiro advirtió sobre la caída en la cobertura vacunal de otras enfermedades. “Hay que actualizar los calendarios de vacunación porque está muy retrasados y es necesario que aquellos que tienen indicación de aplicarse la vacuna antigripal lo hagan en tiempo y forma”, concluyó.

