Benedetto llegó a la Argentina para sumarse al plantel de Boca

Del invierno crudo al verano pleno; de tercer nueve a titular indiscutible; de un club humilde a la exuberancia de pasión. Un océano de diferencia entre una realidad y otra, la que habrá de vivir Darío Benedetto en ese viaje imaginario y real en los 10.800 kilómetros entre Barajas y Ezeiza. Un viaje que ya inició (su vuelo de Iberia partió a las 23.59) y que lo tendrá este jueves, a las 8.30, en suelo argentino. A partir de ahí, llegará la revisión médica y la firma con Boca por tres temporadas. Es una forma de cerrar el círculo, para Boca y también para Benedetto.

Paradójicamente, el club no volvió a tener un goleador de raza y categoría desde que Pipa se fue a mediados de 2019, y el delantero no volvió a jugar para un club que tuviera esa exigencia y ese nivel de competencia que todo deportista de elite necesita. Es, de alguna manera, un reencuentro perfecto para los dos.

“Siempre dije que iba a volver a Boca como jugador y como hincha. Ya cumplí las dos porque hincha voy a ser toda la vida y jugador tengo la posibilidad de volver ahora al club que amo”. La frase de Pipa resume toda la ilusión y las ganas de volver a Boca, su lugar en el mundo, donde tocó el punto más alto de su carrera, donde jugó una final de Libertadores, donde llegó a la Selección.

“Estoy contento por esta oportunidad que se me está dando. Sólo falta hacer la revisión médica y la firma, que es importante, pero ya está todo acordado. Quiero buscar los minutos que en el Elche no tenía y no era esto lo que buscaba. Seguiré apoyando a la entidad desde el lugar que me toca ahora (NdeR: es uno de los accionistas de la institución). Me siento contento con este paso por el Elche, en el que he aprendido muchas cosas, y a la vez estoy contento por la oportunidad de volver”, agregó el goleador.





Ahí está la clave, recuperar protagonismo, sentirse importante, volver a sentir al gol como un amigo, con la esperanza de recuperar nivel y, por qué no, soñar en grande: la Libertadores y el Mundial como grandes objetivos a cumplir.

El desembarco de Benedetto ilusiona tanto al consejo de fútbol como a los hinchas, ya que es el delantero con mejor promedio de gol en la institución desde el retiro de Martín Palermo, uno de los máximos ídolos de la institución. En total disputó 71 encuentros, en los que marcó 40 goles y brindó 14 asistencias. Además conquistó tres títulos: dos campeonatos locales y una Supercopa Argentina.

Benedetto pasó sus últimos días en España despidiéndose de amigos y compañeros. Se lo vio feliz en familia, con su pareja, Noelia Pons y sus hijos. Subió a sus redes una foto con una pareja amiga y pocas horas después tomó un avión de Iberia que lo depositó este jueves en Ezeiza, cerca de las 8.30 de la mañana.

¿Cuándo lo presentan?

En adelante, vivirá un jueves intenso. Revisión médica mediante, espera tener todo en regla para firmar su contrato hasta diciembre de 2024. Después, habrá que ver cuándo es presentado. La idea es que sea este mismo jueves, pero como Riquelme viajó a Paraguay a reunirse con Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, quizás se pase para el viernes al mediodía. La idea es que el vice esté presente.