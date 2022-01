Medina Ruiz destacó el protocolo de Ivermectina que abrió una investigación en Francia

"Como se sabe tenemos distintos protocolos de tratamiento y de prevención en materia de Covid. El primer tratamiento que hicimos fue en el 107, en personal de salud que estaba expuesto al virus cuando todavía no había vacunas y hubo un grupo de personas que tomó la Ivermectina y vimos su alta eficacia en estas personas que no se enfermaban o que si presentaban un cuadro no era de gravedad", manifestó el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz.

Dentro de todos los protocolos que se pusieron en marcha en la provincia, uno de ellos es un estudio que se fundamentaba básicamente en administrar a un grupo de contactos estrechos de pacientes sintomáticos Ivermectina y a otro placebo.

"Las personas que recibieron Ivermectina se enfermaron en un 1 por ciento, las que recibieron placebo en un 10 por ciento. Esto llamó la atención de un laboratorio de Francia que se comunicó con la doctora Peral de Bruno y ayer (por el martes) firmamos un convenio de confidencialidad para comenzar a trabajar en conjunto de forma que esta droga sea más estudiada en ese país", explicó.

Según el uso de la droga, si es preventivo o para tratamiento, Medina Ruiz aclaró que se adaptan las dosis: "Vimos cómo durante la primera ola con la variante original, con un tratamiento de dos a cuatro comprimidos de 6 mg era suficiente. Luego con las variantes Manaos, Delta y Ómicron, como tienen muchísima más carga viral, hemos requerido mayor dosis terapéutica, siempre bajo protocolo adaptándonos a la situación epidemiológica y a la circulación".

Ante los cuestionamientos que surgieron alrededor de la droga respecto a comentarios sobre daños a nivel hepático, el ministro sostuvo que no se tuvieron registros de personas con hepatopatías en la provincia a causa del protocolo, si bien se manifestó en contra de la automedicación y prescripciones indiscriminadas de paracetamol, ya que es una droga muy utilizada y se debe tener en cuenta no superar los dos gramos por día para evitar daños o efectos colaterales con ese medicamento.

Se está usando el protocolo de Ivermectina además en Salta, Buenos Aires, Jujuy y en otros países incluso. "Sus beneficios están prácticamente probados, están faltando publicaciones en revistas científicas, pero en algunos lugares ya están previas a impresión y pueden acceder a la información ante cualquier duda", dijo el ministro.

Siguiendo esta línea Medina Ruiz aclaró que el uso de Ivermectina tiene que estar avalado y supervisado siempre por personal de salud. "En situación epidémica no hay tampoco muchas alternativas, salvo esperar a la reacción del cuerpo de cada persona ante el virus y con ese panorama contar con una opción confiable y que en breve será constatada con firmeza, es una herramienta que se debe usar", reflexionó.

Las pruebas

Desde el MSP detallaron que el personal de la salud que participó del estudio fue dividido en dos grupos: uno que recibió el tratamiento con ivermectina e iota carragenina y mostró menos incidencia en los contagios de Covid-19; y el segundo, que no fue sometido al tratamiento y registró un 18% de casos positivos de coronavirus en los testeos.

Según las autoridades sanitarias de Tucumán, el resultado de la prueba demostró que "las personas que tomaron ivermectina asociada a iota carragenina tuvieron un 87% de menor probabilidad de contagio que el grupo sin tratamiento".

Como conclusión, desde el MSP aseguraron que "el tratamiento permite disminuir los indicadores de infectados en el personal sanitario y al mismo tiempo decreció el número de enfermos con estadios más complejos de la enfermedad".

Otros tratamientos

El tratamiento con suero equino es otro de los trabajos en los que Tucumán fue pionero, así como el uso de suero de convalecientes antes de la aparición de la vacuna, que se hizo posible gracias a la solidaridad de sus donantes. "Vimos cómo pacientes que venían con rápida evolución desfavorable, luego de la administración de dos sueros equinos cambiaban hacia una evolución favorable y alta precoz", recordó el titular de la cartera sanitaria.

"El mundo está abocado a buscar un tratamiento preventivo, pero hoy la vacuna sigue siendo la principal herramienta, ayer superamos las 500.000 dosis colocadas después de la implementación del Pase Sanitario y eso es una noticia alentadora que implica muchas personas con mejor sistema inmunitario y preparadas para enfrentar esta gran ola mundial", finalizó instando una vez más a completar esquemas de protección contra el virus.

Fuente: Ministerio de Salud Pública