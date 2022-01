Para apoyar un acuerdo, EE.UU. pide lo mismo que el Fondo

#mce_temp_url#Fue un comunicado breve y frío. Nueve renglones de los cuales solo dos mencionaron las negociaciones con el FMI e incluyeron el pedido de un plan "sólido" a la Argentina. De esa manera, la Casa Blanca le bajó el tono a la visita relámpago de Santiago Cafiero a EE.UU, donde el canciller intentó el martes torcer la postura del principal accionista del organismo. Está claro que no lo logró.

La lectura que hacen tanto en Wall Street como en consultoras que asesoran empresas argentinas es que la respuesta fue en línea con los pedidos del Fondo y que, por lo tanto, la propuesta del ministro de Economía, Martín Guzmán, debería contener un ordenamiento de las principales variables, con metas más tangibles en materia fiscal, monetaria y cambiaria.

"EE.UU quiere ver cómo se achica el déficit fiscal en tiempo y forma, cómo se va cerrando la brecha cambiaria, que hoy está por arriba del 100%, cómo van a bajar la inflación, que en enero va a subir un poco", dijo el exsecretario de Finanzas, Miguel Kiguel. Y agregó: "Quieren un plan integral para arreglar la situación y no poner todas las fichas en un escenario de crecimiento".

El Gobierno ratificó este miércoles su postura de lograr un acuerdo que "no implique un ajuste o un obstáculo de crecimiento” y cuestionó el "pedido tradicional" de un plan. Fue después de la carta de Cristina Kirchner contra la "pandemia macrista" y el Fondo, publicada el mismo día que EE.UU llamó a "avanzar en un plan sólido que permita retornar al crecimiento".

Guzmán confirmó estos días que el déficit primario bajó al 3% en 2021. Su idea es mantenerlo en un nivel similar este año para alcanzar el equilibrio en 2027, mientras que el Fondo exigiría alcanzar esa meta en 2024. Ese camino, según el ministro, significa un mayor ajuste del gasto y una recesión. Pero algunos analistas creen que el gobierno terminará llegando a un acuerdo "light".

"Cualquier programa lógico implica ajuste serio del gasto público, que es enorme porque se gasta mucho y mal, no es solo subir impuestos. Y eso va en contra de la narrativa de este gobierno", dijo Diego Ferro, director de M2M Capital, un fondo que administra inversiones en Nueva York.

Ferro fue uno de los que participó de la reunión que mantuvo Guzmán y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, con inversores de Wall Street en octubre. Allí, les dijeron: "No miren lo que decimos, sino lo que hacemos".

Desde entonces, el Banco Central aceleró la suba del dólar y aumentó levemente las tasas de interés. Este miércoles, sin embargo, el blue llegó a $213, un nuevo récord. "La respuesta al pedido de EE.UU es ´lo vamos a hacer, no te puedo decir cómo, no los vamos a defraudar´ y no funciona. El problema es que Argentina tiene que devolver la plata y el nivel de presión es alto, nadie quiere que haya default. Van a tener que encontrar algo mínimo para mostrarle al Fondo, no para un plan ambicioso sino light", dijo Ferro.

Para los analistas, una de las principales inconsistencias es la inflación. Guzmán proyectó un 33% en el Presupuesto 2022, rechazado por la oposición en diciembre. Esa meta, que representa más de 20 puntos de diferencia con las expectativas privadas, choca con el sendero fiscal, ya que si la inflación siguiera ese rumbo descendente, el gasto en jubilaciones sería superior. Por el último cambio en la fórmula jubilatoria, los haberes se licúan cuando la inflación es mayor. Esto fue lo que ocurrió el año pasado.

El otro problema que miran de cerca en un banco del extranjero con filiales en Argentina son las tarifas. "Cuando bajás 20 puntos la inflación, estás diciendo que no vas a aumentar tarifas porque si lo hacés, sube la inflación", advirtieron.

Para Fernando Marull, el plan que exige EE.UU coincide con el del Fondo, una suerte de "gradualismo y orden macro". "No piden todo lo que dicen, es un sendero fiscal más o menos como para llegar al déficit cero antes de 2027, un leve ajuste fiscal en 2022, algo de orden tarifario, tasas de interés positivas y dejar de atrasar el tipo de cambio", sostuvo el director de FyMA.

Después de utilizar el dólar como ancla el año pasado, los analistas creen que el BCRA ya no tiene margen para usar esa "ficha" y esperan una mayor aceleración del dólar y las tasas de interés. El objetivo es evitar una mayor pérdida de reservas, pero todavía hay dudas sobre cómo se pagarán de acá a marzo los vencimientos con el FMI por US$ 4.000 millones.

En el sector financiero, creen que la clave pasa por el staff del FMI. "Esto lo vi a lo largo de los últimos 30 años en Wall Street, cuando un país está en crisis y negocia con el Fondo, EE.UU habla de recuperación, un plan sólido y reformas, son modelos de comunicados, pero esto va a depender de convencer al equipo técnico", dijo Javier Timmerman, socio de AdCap Securities.

Fuente: Clarín