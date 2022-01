El susto de Araceli González: un hombre quiso entrar a su casa

Un momento de tensión e incertidumbre vivieron Araceli González y Fabián Mazzei en la casa que comparten en un barrio cerrado de Pilar. Todo ocurrió durante el martes, cuando un sujeto desconocido logró llegar hasta la vivienda que los actores comparten en Highland Park con intenciones de conocer a la actriz. Ante las diversas versiones que se derivaron de los hechos, la propia Araceli grabó un video en su cuenta de Instagram para dar su versión de lo sucedido y llevar tranquilidad tanto a sus seguidores como a los vecinos del country.

“No fue robo, no atropellaron a la seguridad donde vivo, sino todo lo contrario”, anticipó la actriz y pasó a relatar el incidente ocurrido durante el martes. “Ayer tuvimos un episodio en mi domicilio por medio de una confusión. En la guardia llamaron en el mismo momento al celular de Mazzei y al mío para comunicar que estaba entrando una persona que coincidía en el nombre con alguien que estábamos esperando”, afirmó la ex modelo.

Según su relato, todo se provocó por una confusión derivada de la casualidad: “Por equivocación yo di el okey para la entrada de alguien que tenía el mismo nombre (de la persona) que estábamos esperando, que es el que hace el mantenimiento de riego en donde vivo”, explicó la protagonista y productora del filme Sola. El nombre en cuestión resultó ser Marcelo, y Araceli detalló cómo fue el encuentro con el intruso.

“Pasamos un mal momento. Él solo quería verme”, sintetizó, y relató cómo fue la intervención de su marido: “Obviamente Mazzei habló coloquialmente con esta persona, le explicó que yo no estaba, que no me podía ver. Inmediatamente llamamos a la seguridad y actuaron rápido”, explicó, y le dejó un mensaje a los vecinos. “Esto también es para tranquilizar a la comunidad que vive en Highlands: en ningún momento se atropelló a nuestra seguridad”, aseguró.

“Automáticamente mientras Fabi abordaba esto con esta persona que no conocíamos y que entró por equivocación de parte de nosotros, llamé a la seguridad que abordó tranquilamente el tema con Fabi, y lo sacaron, lo escoltaron hasta la puerta hasta el taxi en el que había venido”, detalló Araceli, aunque allí no terminó el tema, ya que horas más tarde, el sujeto volvió a presentarse en el country ubicado en la localidad de Del Viso. “Después volvió a venir a las 10 de la noche, y ahí actuó la policía como corresponde, pero todo con tranquilidad. En ningún momento hubo violencia, solo un disgusto, un susto, pero por suerte se manejó todo bien”, finalizó la actriz.

Según fuentes policiales, la persona que ingresó al barrio privado es un hombre de 50 años identificado como Marcelo Insúa, oriundo del barrio porteño de Palermo, que llegó al lugar a bordo de un taxi registrado de CABA. Por la noche, cuando volvió a presentarse con intenciones de ingresar, arribaron al lugar efectivos de la comisaría Pilar 7ma. que detuvieron al sujeto para trasladarlo a la dependencia policial. Por orden del fiscal interviniente, Gonzalo Agüero, a cargo de la UFI Nro. 4 de Pilar, se ordenó que se le realicen pericias psiquiátricas.

En noviembre pasado, Araceli y Fabián hablaron sobre su trabajo conjunto en Sola y se refirieron las idas y vueltas que sufrió la película antes de poder estrenarse debido a la pandemia. Fabián recordó que no solo el trabajo fue complicado durante el 2020. “También está lo que vivimos individualmente. Fue agobiante”, dijo en referencia a que el año pasado él tuvo que despedir a su madre.

Al respecto, Araceli agregó: “Venimos con muchas piñas, ¿nos ven bien? Bueno, recibimos muchas piñas además de la pandemia”. “Muchas perdidas, fue duro”, dijo Fabián que en abril del 2020 despidió a su mamá y luego al tío de la actriz, en marzo de este año: “Pero somos una pareja que está unida y eso nos salvó muchísimo, sino hubiese sido imposible sobrellevar una operación de Fabi bastante complicada que por suerte salió bien, en plena pandemia, tuvimos dos pérdidas muy importantes, pero a la vez no bajábamos los brazos, yo mas que nunca mi tienda online, seguimos trabajando para la película que tenga llegada a muchos lugares”.