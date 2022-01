Zaffaroni llamó "estiércol de la política" a Gerardo Morales y llovieron las críticas de la oposición

El exjuez de la Corte Suprema de Justicia. Eugenio Raúl Zaffaroni. apuntó contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por la situación judicial de la dirigente social Milagro Sala, quien está detenida desde hace seis años. "Es el estiércol de la política con sus cloacas más hediondas”, expresó.

"Milagro no es una presa política, es una prisionera política que es mucho peor. Está a disposición de un poder ejecutivo porque el judicial no es más que la mano enguantada de ese ejecutivo”, consideró en su columna radial por AM750. "En una República y en un Estado de Derecho no hay prisioneros políticos", añadió.

En ese sentido dijo que el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) se presenta como "el campeón de la República representando a un partido que hoy es el furgón de cola de quienes endeudaron a nuestro país peor de lo que lo hizo la dictadura con (José Alfredo) Martínez de Hoz”.

“Es el mismo gobernador que a los pocos días de asumir hizo que su legislatura aumentase el número de jueces de su Tribunal Superior y a la semana siguiente dos de los legisladores que habían votado esa ampliación renunciaban a las bancas y pasaban a disfrazarse de jueces del Superior Tribunal de la Provincia de Jujuy”, continuó.

Además, sostuvo que la dirigente de la agrupación Tupac Amaru “ es un peligro para el gobernador Morales y su gente, pero también para el mediopelismo que lo vota". Por último, criticó duramente a los medios de comunicación hegemónicos e indicó que ante Sala “resurgen las más pérfida y despreciables manifestaciones de prejuicio de una sociedad racista, clasista y machista”.

La respuesta de la oposición

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Waldo Wolff, salió en defensa de Morales y le respondió al ex magistrado a través de Twitter: "Morales es un gobernador elegido democráticamente y presidente de un partido histórico, trascendental y democrático. No proyecte Raúl, a usted lo nombro (Jorge Rafael) Videla y negaba habeas corpus a familiares de desaparecidos".

Por su parte, la legisladora de la Coalición Cívica, Mariana Zuvic, escribió en la misma red social: "Que Zaffaroni te insulte, califica como halago". Mientras que el jefe de bancada del radicalismo en Diputados, Mario Negri, aseguró que el ex juez presta servicios al kirchnerismo al insultar al gobernador jujeño. "Recordemos que fue juez de la dictadura, ideólogo de Justicia Legítima y de doctrinas para que los delincuentes no cumplan condenas. Su compromiso con la democracia es con luces apagadas".

Otra de las voces que se pronunció sobre las declaraciones por el caso de Milagro Sala fue el legislador de Avanza Libertad, José Luis Espert, quien publicó tajante: "La mierda se queja del estiércol". También Fernando Iglesias, diputado de Juntos, adjuntó la frase de Zaffaroni en su posteo y preguntó de manera irónica: "El camino es el diálogo, Are you seriuos? (¿Hablás en serio?)".