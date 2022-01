EE.UU. pide un plan económico "sólido" para apoyar un acuerdo con el FMI

El canciller Santiago Cafiero fue a Washington a buscar apoyo de los Estados Unidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y fue recibido por el secretario de Estado nortemaricando, Antony J. Blinken.

Después del encuentro Cafiero aseguró que Blinken había brindado "su apoyo a las negociaciones de Argentina con el FMI", cuando en realidad las palabras del funcionario estadounidense parecieron alejar la posibilidad de un "acuerdo light".

El portavoz Ned Price publicó un comunicado de prensa afirmando que "el Secretario discutió la negociación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional y alentó a Argentina a presentar un marco de política económica sólido que devuelva el crecimiento al país".

Como si esto fuera poco, el comunicado sostiene que Blinken "expresó su seria preocupación por la reciente visita a Nicaragua del vicepresidente iraní Mohsen Rezai, objeto de una Notificación Roja de Interpol por homicidio agravado y daños en relación con el atentado a la AMIA de 1994, que mató a 85 personas en Buenos Aires".

La nota de prensa asegura que los cancilleres de ambos países "discutieron la cooperación en los esfuerzos para llevar ante la justicia a los sospechosos de complicidad en el ataque".

"Blinken se reunió hoy con el canciller argentino Santiago Cafiero para conversar sobre nuestra importante relación bilateral. El Secretario felicitó a Argentina por su elección como Presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y agradeció la oportunidad de trabajar con Argentina para apoyar la democracia y los derechos humanos en las Américas y más allá", agrega el comunicado.

La falta de un plan económico

Héctor Torres ex representante de la Argentina ante el FMI, advirtió que no cree en la posibilidad de un atraso con el Fondo en marzo. "Siempre hay teatralización de las ofertas y las demandas en una negociación. Pero no creo que este Gobierno quiera llegar a un default ni que el Fondo vaya a tratar de empujarnos a un abismo".

Sin embargo, Torres señaló en declaraciones radiales que "hay un problema técnico: no existe un programa económico que se haya tratado de consensuar. Y que precisa las metas, y cómo llegas a las metas. Para esto, no podés empezar a las pedradas y, además, había que empezar mucho antes".

"Como están buscando un acuerdo largo a 10 años, los consensos son importantes para asegurarle al FMI que se van a sostener. Sin acuerdos, te sentaste a negociar desnudos", afirmó, y agregó que "el consenso permitiría llegar con una posición negociadora fuerte".

"Se llegó a esta situación como fruto de país polarizado donde los extremos buscan estigmatizarse mutuamente los extremos. Se disputan pedacitos de un Estado cada vez más vulnerable, y presentan que la culpa la tiene el otro y yo no hice nada. Así es muy difícil", sostuvo.

Vamos a llegar en crisis terminal, aseguró, y enfatizó que "sería lamentable que empecemos a caernos al precipicio para empezar a ponernos de acuerdo. No deseo esto, porque puede desatar dinámicas sociales y económicas difíciles de manejar".

¿El FMI también pierde?

Al ser consultado sobre los dichos de Guzmán acerca de que el FMI "pierde" si permite que Argentina vaya al default, Torres consideró que "perdemos todos, pero unos ponen la piel y otros el prestigio.

"Es verdad que el Fondo queda expuesto con la Argentina en momentos en que el Banco Mundial prevé que 60% o 70% de los países de desarrollo intermedio a bajo pueden caer en default si suben mucho las tasas de interés", explicó.

"Pero nosotros llegamos a esta negociación que tendría que haberse hecho antes que la de los privados, sin mucho con que amenazar", dijo Torres, y añadió que "fue un error no tomar el último tramo del stand by y negociar inmediatamente con el FMI, que en ese momento estaba en una situación embarazosa".

Errores política exterior

Torres explicó que "no tenemos con qué amenazar porque no es verdad que tengamos problemas geopolíticos y tampoco estamos contagiando la crisis. Antes se podía decir que si Argentina tenía problemas serios, podía haber un contagio regional, pero ahora ni siquiera Uruguay está sintiendo que estamos en 1900 puntos de riesgo país, sino que toma dólares a 10 años a menos de 4%".

"Cualquier negociación, no sólo ésta, siempre termina reflejando el poder relativo de los que están en la mesa. Nosotros llegamos sin reservas, con fecha límite que se acerca, con economía de gran vulnerabilidad. Sólo podemos amenazar con el suicidio", enfatizó.

"Como dice Guzmán, el Fondo puede sufrir un perjuicio, pero en caso de un atraso, los que realmente vamos a sufrir somos nosotros y, especialmente, los más vulnerables. Es una cosa muy seria un default con el FMI, y tiene bastantes más consecuencias que con los privados", advirtió.

Sobre la reunión de Cafiero con Blinken, Torres indicó que "las buenas relaciones con EEUU pueden servir, pero la política exterior argentina es difícil de interpretar, porque el presidente Alberto Fernández viaja a ver al premier ruso Putin cuando hay 100.000 efectivos en la frontera con Ucrania, una gran cantidad de blindados, y el riesgo de guerra es enorme".

También criticó que el presidente Fernández viaje "a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Inviernos, en China, cuando están siendo boicoteados por violaciones a los derechos humanos por muchos países de Occidente, entre ellos, los mismos Estados Unidos".

"Argentina tiene una conducta adolescente. ¿Es una forma de decir "si se ponen muy duros, en una de esas doy el salto"? Cuesta encontrar coherencia en la política exterior argentina", concluyó.





Fuente: IProfesional