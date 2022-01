Intenta contratar el servicio de EDET y no tiene respuesta: Opción, una conexión clandestina

Cinco familias de Banda del Río Salí están con falta de energía por que la conexión no está disponible. Una de las afectadas es Karen Vera, quien intenta desde el 2018 contratar el servicio de EDET y pagar por el mismo por no obtuvo respuesta.

La solución a su problema, utilizar una conexión clandestina. Hasta fue hasta la Dirección de Comercio Interior para que intervenga ante la empresa de distribución de energía y hubo un compromiso de realizar la obra para ampliar la conexión en la zona. "No aparecieron nunca", dijo Karen.

"Llamo a EDET y me dicen que hay una demora. A mí me pasan la luz, la pago, pero no es lo mismo que tener mi propia electricidad. No puedo poner a funcionar un aire acondicionado. Tengo la plata para pagar el servicio", comentó.