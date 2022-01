En Salta ya palpitan el “Cuadrangular de Verano 2022"

Salta ya comienza a palpitar el cuadrangular de verano que se iniciará el próximo sábado en el estadio Martearena y contará con la participación de los principales equipos salteños y dos visitantes.

De esta manera los dos presentantes salteños en el Federal A, Gimnasia y Tiro y Central Norte, competirán en este torneo que se jugará en el estadio Padre Martearena junto a San Martín de Tucumán, que milita en la segunda categoría del fútbol argentino, y Chaco For Ever, recientemente ascendido también a la Primera Nacional.

El denominado “Cuadrangular de Verano Salta 2022” marcará la vuelta del fútbol de verano a la provincia tras dos años de inactividad a raíz de la pandemia de coronavirus que afecta a todo el planeta.

Cabe destacar que las entradas para cada partido tendrán los siguientes costos: $500 las populares, $750 preferenciales y $1.000 las plateas. Las mismas podrán adquirirse en las boleterías del estadio Martearena y en los estadios de Central Norte y Gimnasia y Tiro, en el caso de los partidos que disputarán los representantes salteños.

Cronograma de partidos

Sábado 22/1: 21.30 - San Martín (T) vs. Gimnasia y Tiro.

Martes 25/01: 21.30 - San Martín (T) vs. Chaco For Ever.

Domingo 30/01: 19.00 - Central Norte vs. Chaco For Ever.

Martes 8/2: 21.30 - Central Norte vs. Gimnasia y Tiro.