Apuran a Alberto Fernández para que apruebe una obra de Energía en Mendoza

El presidente de la Nación debe definir si arrancar con la obra o no

a exdiputada de Juntos por el Cambio, Claudia Najul, apuró vía Twitter al presidente de la Nación, Alberto Fernández, para que defina si quiere arrancar con la obra del Portezuelo del Viento o no en Mendoza. Cabe recordar que este proyecto lleva más de 50 años sin realizarse y que durante el Gobierno de Mauricio Macri aprobaron la obra pero nunca la iniciaron.

«Quedan 48 horas de plazo para que el Presidente decida si se construye Portezuelo del Viento para generar más de 5 mil empleos y energía para 130 mil usuarios o si se deja presionar, una vez más, por el peronismo que apuesta al subdesarrollo nacional», escribió la exministro de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza en sus redes sociales.

Sin embargo, este no es un tema que específicamente el mandatario argentino no haya tratado en su momento sino que tampoco lo hicieron Rogelio Frigerio, exministro del Interior, ni el propio Macri. En junio del 2019 firmaron un convenio para girar cerca de 1.023 millones de dólares a Mendoza para comenzar con la licitación y fabricación del mismo.

Esto jamás ocurrió y, se supone, que el dinero no salió tampoco de las cuentas del Estado porque no hubo una licitación aprobada. Este tema genera mucha discordia entre los mendocinos, quienes durante los últimos días se manifestaron a favor y en contra de esta obra, por lo que no hay unanimidad de parte de la sociedad sobre este proyecto hidroeléctrico.

¿Cómo es la obra del Portezuelo del Viento?

Se trata de la creación de cinco centrales hidroeléctricas sobre el Río Grande, principal afluente del Río Colorado. La idea es que a lo largo de los 127 km de recorrido que tiene se instalen diferentes «puntos» de creación de energía alternativa para abastecer a 130.000 usuarios de la provincia de Mendoza. Sin embargo, su inversión es tan grande que hay trabas en su aprobación.

A pesar de esto, a mediados del 2020, Alberto Fernández depositó dos cuotas de 14 millones y 16 millones de dólares respectivamente para la construcción de la represa, un indicio de que podría darle luz verde en las próximas horas en caso de que decida tratar con el tema. Sino, podría hacerlo dentro de un par de meses teniendo en cuenta el contexto económico del país.

Fuente: El Intransigente