Un exfuncionario de la UCR quiso defender la AFI macrista pero lo cruzaron en redes

El excandidato a vicepresidente por la UCR en las elecciones primarias de Cambiemos, Lucas Llach, quiso defender la AFI macrista tras el escándalo por la “Gestapo” sindical. “La AFI macrista buscaba información para denunciar a una mafia”, posteó al principio el economista y también extitular del Banco Nación (BNA). Tratando de justificarse, varios usuarios, entre ellos expertos en judiciales, lo cruzaron en las redes por evadir la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520.

“Le preguntaban a empresarios de la construcción cómo los amenazaba y apretaba el Pata Medina, capo de esa mafia. De las 18.875 horas de filmaciones de la AFI macrista, la #nuevaAFI logró detectar y difundir el material más dañino, en el que agentes de inteligencia preguntaron a dos empresarios de la construcción si el Pata había amenazado a sus familias”, expuso en Twitter, a favor de los propósitos de la mesa judicial y de la intervención del Gobierno de Mauricio Macri sobre los sindicatos.

«Confesión de delito»

Las respuestas no tardaron en llegar. Uno de los primeros que salió a contestarle fue el economista K Sergio Chouza, bastante conocido por confrontar al arco político del macrismo. “Yo no sé nada de ciencias jurídicas (?), pero mi intuición es que esto se parece bastante a la confesión de un delito”, le contestó. El periodista Javier Blanco también le respondió: “Te salteaste un paso: la orden debió provenir de un juez… No normalicemos la irregularidad porque es como combatir terrorismo con terrorismo de Estado y así nos fué… A ver si aprendemos alguna vez”.

Llach trató de defender la postura de la AFI argumentando que no se necesita una orden judicial para buscar información, y que hacer esa práctica era totalmente distinto a hacer espionaje. Candela Ivy, periodista experta en judiciales, no se quedó atrás y lo corrigió. “Obtener info legalmente para resguardar el sist. democrático está en las funciones de la AFI. Pero juntar info contra un adversario político (x + mafioso que pueda ser) y articular con otros poderes para presentarla en la Justicia, no”.

Varios usuarios de la red hablaron hasta de confesión de delito por parte del ex vicepresidente del BNA porque la Ley 25.520 no permite realizar las acciones que defendió. El artículo 4, inciso 3 de la normativa establece la prohibición para realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas y cumplir funciones policiales o de investigación criminal. Tampoco se puede influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.

